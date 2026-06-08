В Калининграде состоялась конференция по травматологии и хирургии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка В Калининграде прошла научно-практическая конференция «Медицина настоящего и будущего», организованная медицинским центром «СитиДок». Мероприятие было посвящено современным методам лечения распространённых заболеваний в травматологии, ортопедии и хирургии, а также вопросам реабилитации пациентов.

В конференции приняли участие несколько десятков ведущих практикующих ревматологов, неврологов и хирургов Калининграда и области. В центре обсуждения на конференции были инновационные и эффективные методы хирургического лечения неврологических и ортопедических заболеваний. Врач — травматолог-ортопед Виктор Ершов рассказал об эндопротезировании тазобедренного сустава — кому такая операция нужна, как она проходит и какие результаты даёт.

Главный ревматолог Калининградской области Юлия Грабовецкая выступила с докладом об остеоартрите — распространённом заболевании, при котором разрушаются хрящи суставов, — и о том, как его правильно диагностировать и лечить.

Заведующий стационаром «СитиДок» Вадим Леонов представил тему PRP-терапии, рассказав о современных подходах к применению данной технологии в медицинской практике. Невролог Александр Ворнаков разобрал проблему боли в нижней части спины, подчеркнув, что такие случаи требуют участия сразу нескольких специалистов — хирурга, невролога и реабилитолога. Хирург Евгений Полтавец рассказал об операциях одного дня — малоинвазивных вмешательствах, после которых пациент может отправиться домой в течение суток.