В Калининграде состоялась конференция по травматологии и хирургии

В Калининграде прошла научно-практическая конференция «Медицина настоящего и будущего», организованная медицинским центром «СитиДок». Мероприятие было посвящено современным методам лечения распространённых заболеваний в травматологии, ортопедии и хирургии, а также вопросам реабилитации пациентов.
В конференции приняли участие несколько десятков ведущих практикующих ревматологов, неврологов и хирургов Калининграда и области.
В центре обсуждения на конференции были инновационные и эффективные методы хирургического лечения неврологических и ортопедических заболеваний.
Врач — травматолог-ортопед Виктор Ершов рассказал об эндопротезировании тазобедренного сустава — кому такая операция нужна, как она проходит и какие результаты даёт.
Главный ревматолог Калининградской области Юлия Грабовецкая выступила с докладом об остеоартрите — распространённом заболевании, при котором разрушаются хрящи суставов, — и о том, как его правильно диагностировать и лечить.
Заведующий стационаром «СитиДок» Вадим Леонов представил тему PRP-терапии, рассказав о современных подходах к применению данной технологии в медицинской практике.
Невролог Александр Ворнаков разобрал проблему боли в нижней части спины, подчеркнув, что такие случаи требуют участия сразу нескольких специалистов — хирурга, невролога и реабилитолога.
Хирург Евгений Полтавец рассказал об операциях одного дня — малоинвазивных вмешательствах, после которых пациент может отправиться домой в течение суток.
Конференция ещё раз показала: современная травматология и хирургия ушли далеко вперёд. Сегодня сложные операции на суставах и позвоночнике становятся менее травматичными, а восстановление — более быстрым. Важно, что калининградские врачи не только владеют этими методами, но и регулярно делятся опытом с коллегами, чтобы помощь в регионе становилась доступнее и качественнее.
Подробнее о травматологической и неврологической помощи можно посмотреть на сайте медицинского центра «СитиДок».
Телефон:
+7 (4012) 30-30-13 (многоканальный).
Режим работы:
ежедневно с 08:00 до 20:00.
Подробнее о направлениях в травматологии и неврологии можно узнать на сайте «ВКонтакте»: vk.com/citidoc,
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Лицензия: Л041-00110-39/00571406 от 05.08.2014