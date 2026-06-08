«К8 Комплексный девелопмент» поддержал благотворительный «Забег в лето» в помощь первому детскому хоспису Калининградской области

Мероприятие объединило более 500 участников в ярких костюмах, которые решили встретить лето с пользой, поддержав важную благотворительную инициативу. Для участников были подготовлены две дистанции: беговая трасса протяженностью 5,5 километра для спортсменов и любителей активного образа жизни, а также пеший маршрут длиной 1,3 километра, доступный каждому желающему независимо от возраста и уровня подготовки.

Однако главной целью мероприятия стали не спортивные достижения, а помощь детям, которым особенно необходимы забота, поддержка и внимание общества. Все средства, собранные в рамках благотворительного забега, будут направлены на оснащение первого детского хосписа «Дом Фрупполо» в Калининградской области.

Ночной остров Канта превратился в яркое пространство света и добра. Неоновое оформление, музыкальная программа, праздничная атмосфера и особая энергетика события сделали этот вечер по-настоящему запоминающимся. Одним из самых ожидаемых моментов стал розыгрыш подарков от «К8 Комплексный девелопмент». Среди участников и гостей мероприятия были разыграны шесть сертификатов в «Баден СПА», что добавило мероприятию ярких эмоций и позитивных впечатлений.

По предварительным итогам благодаря участникам удалось собрать более 350 000 рублей — эти средства станут важным вкладом в создание пространства, где дети смогут получать необходимую помощь и поддержку.

Особое значение проекту придаёт участие учредителя «К8 Комплексный девелопмент» Александра Качановича, который является соучредителем и попечителем будущего хосписа. Проект реализуется при участии в строительстве и дальнейшей проработке этапов его завершения.

«Дом Фрупполо» станет первым специализированным детским хосписом в регионе и будет оказывать паллиативную медицинскую помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. В учреждении планируется предоставление медицинской, социальной, психологической, юридической и духовной поддержки пациентам и их семьям. Помимо паллиативного лечения и подбора обезболивающей терапии, специалисты будут заниматься психосоциальной реабилитацией детей, сопровождением родственников в период болезни близкого человека и поддержкой семей в период утраты.

Для «К8 Комплексный девелопмент» участие в благотворительном забеге стало не просто спонсорской поддержкой одного мероприятия, а продолжением философии социально ответственного бизнеса. Компания более 18 лет работает на рынке недвижимости Калининградской области, реализуя проекты комплексного развития территорий и уделяя особое внимание инициативам, направленным на улучшение качества жизни в регионе.