«К8 Комплексный девелопмент» поддержал благотворительный «Забег в лето» в помощь первому детскому хоспису Калининградской области

В ночь с 31 мая на 1 июня на острове Канта в Калининграде состоялся благотворительный ночной «Забег в лето», приуроченный ко Дню защиты детей. Генеральным спонсором мероприятия выступила компания «К8» — один из ведущих девелоперов Калининградской области, известный не только масштабными проектами в сфере строительства, но и активной социальной деятельностью.
Мероприятие объединило более 500 участников в ярких костюмах, которые решили встретить лето с пользой, поддержав важную благотворительную инициативу. Для участников были подготовлены две дистанции: беговая трасса протяженностью 5,5 километра для спортсменов и любителей активного образа жизни, а также пеший маршрут длиной 1,3 километра, доступный каждому желающему независимо от возраста и уровня подготовки.
Ночной остров Канта превратился в яркое пространство света и добра. Неоновое оформление, музыкальная программа, праздничная атмосфера и особая энергетика события сделали этот вечер по-настоящему запоминающимся. Одним из самых ожидаемых моментов стал розыгрыш подарков от «К8 Комплексный девелопмент». Среди участников и гостей мероприятия были разыграны шесть сертификатов в «Баден СПА», что добавило мероприятию ярких эмоций и позитивных впечатлений.
По завершении забега состоялась церемония награждения участников, показавших лучшие результаты на дистанции 5,5 километра.
Среди мужчин победителем стал Никита Жемчугов. Второе место занял Алексей Ашмановичус, третье — Андрей Демьянов.
Среди женщин лучший результат показала Олеся Ашмановичус. Серебряным призёром стала Мария Черкасова, бронзовым — Екатерина Гордеева.
Награды лучшим спортсменам вручили заместитель генерального директора компании «К8 Комплексный девелопмент» Оксана Балукова и руководитель отдела маркетинга Наталья Малиновская.
Однако главной целью мероприятия стали не спортивные достижения, а помощь детям, которым особенно необходимы забота, поддержка и внимание общества. Все средства, собранные в рамках благотворительного забега, будут направлены на оснащение первого детского хосписа «Дом Фрупполо» в Калининградской области.
По предварительным итогам благодаря участникам удалось собрать более 350 000 рублей — эти средства станут важным вкладом в создание пространства, где дети смогут получать необходимую помощь и поддержку.
Особое значение проекту придаёт участие учредителя «К8 Комплексный девелопмент» Александра Качановича, который является соучредителем и попечителем будущего хосписа. Проект реализуется при участии в строительстве и дальнейшей проработке этапов его завершения.
«Дом Фрупполо» станет первым специализированным детским хосписом в регионе и будет оказывать паллиативную медицинскую помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. В учреждении планируется предоставление медицинской, социальной, психологической, юридической и духовной поддержки пациентам и их семьям. Помимо паллиативного лечения и подбора обезболивающей терапии, специалисты будут заниматься психосоциальной реабилитацией детей, сопровождением родственников в период болезни близкого человека и поддержкой семей в период утраты.
Для «К8 Комплексный девелопмент» участие в благотворительном забеге стало не просто спонсорской поддержкой одного мероприятия, а продолжением философии социально ответственного бизнеса. Компания более 18 лет работает на рынке недвижимости Калининградской области, реализуя проекты комплексного развития территорий и уделяя особое внимание инициативам, направленным на улучшение качества жизни в регионе.
«Каждый раз, продавая квартиры, мы понимаем, что вносим свой небольшой вклад в строительство детского хосписа "Дом Фрупполо". И вместе с нашими покупателями становимся частью важного и доброго дела» — Оксана Балукова, заместитель генерального директора К8.
Благотворительный «Забег в лето» в очередной раз показал, что объединение бизнеса, общественных организаций и жителей региона способно создавать проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему. И в этот вечер каждый участник стал частью большого доброго дела — помощи детям и семьям, которым особенно необходима поддержка.