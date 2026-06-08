10:30

Вода всё ещё по нраву только моржам: погода на калининградском побережье 8 июня

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Вода всё ещё по нраву только моржам: погода на калининградском побережье 8 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Ко второй неделе лета вода ещё не прогрелась, в море заходят только любители закаливания. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

В понедельник, 8 июня, искупаться получится только в Пионерском, но и то с осторожностью.

  • Балтийск: чёрный флаг, температура воды +12–13 °C, волнения нет. 
  • Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +12 °C, воздуха — +15 °C.
  • Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +16 °C, воздуха — +20 °C, позже должен прогреться до +22 °C. По словам спасателя, в воду заходят преимущественно любители моржевания.
  • Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +11 °C, ветер восточный.
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C. Воздух сейчас +16 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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