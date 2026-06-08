Вода всё ещё по нраву только моржам: погода на калининградском побережье 8 июня

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Ко второй неделе лета вода ещё не прогрелась, в море заходят только любители закаливания. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

В понедельник, 8 июня, искупаться получится только в Пионерском, но и то с осторожностью.