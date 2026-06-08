Теперь только после согласования: в Калининграде официально определили 8 точек для уличных музыкантов

В Калининграде утвердили перечень официальных площадок для уличных выступлений музыкантов и других артистов. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии.
Всего определено девять точек, где разрешено играть с 10:00 до 21:00.
Площадки для выступлений:
- ул. Горького у ТЦ «Эпицентр»;
- ул. Проф. Баранова, 2б;
- Ленинский пр. у ТЦ «Плаза»;
- Центральная площадь;
- набережная Ветеранов возле ул. Октябрьской, 4а;
- набережная Ветеранов рядом со школой искусств;
- ул. Театральная, 30, ТЦ «Европа»;
- ул. Гаражная возле Северного вокзала;
Администрация может определить дополнительную площадку.
Перед каждым выступлением артисты обязаны обратиться в администрацию города и получить согласие. Документ необходимо иметь при себе во время выступления и предъявлять сотрудникам полиции по требованию.
Нельзя использовать ударные инструменты и аппаратуру, значительно усиливающую звук, и употреблять алкоголь во время выступлений.
Музыканты обязаны соблюдать авторские права и следить за порядком на площадке: после концерта убрать территорию и демонтировать привезённое оборудование.