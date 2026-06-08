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Теперь только после согласования: в Калининграде официально определили 8 точек для уличных музыкантов

  1. Калининград
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Теперь только после согласования: в Калининграде официально определили 8 точек для уличных музыкантов - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде утвердили перечень официальных площадок для уличных выступлений музыкантов и других артистов. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии.

Всего определено девять точек, где разрешено играть с 10:00 до 21:00.

Площадки для выступлений:

  1. ул. Горького у ТЦ «Эпицентр»;
  2. ул. Проф. Баранова, 2б;
  3. Ленинский пр. у ТЦ «Плаза»;
  4. Центральная площадь;
  5. набережная Ветеранов возле ул. Октябрьской, 4а;
  6. набережная Ветеранов рядом со школой искусств;
  7. ул. Театральная, 30, ТЦ «Европа»;
  8. ул. Гаражная возле Северного вокзала;

Администрация может определить дополнительную площадку. 

Перед каждым выступлением артисты обязаны обратиться в администрацию города и получить согласие. Документ необходимо иметь при себе во время выступления и предъявлять сотрудникам полиции по требованию.

Нельзя использовать ударные инструменты и аппаратуру, значительно усиливающую звук, и употреблять алкоголь во время выступлений. 

Музыканты обязаны соблюдать авторские права и следить за порядком на площадке: после концерта убрать территорию и демонтировать привезённое оборудование.

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