Теперь только после согласования: в Калининграде официально определили 8 точек для уличных музыкантов

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В Калининграде утвердили перечень официальных площадок для уличных выступлений музыкантов и других артистов. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии.

Всего определено девять точек, где разрешено играть с 10:00 до 21:00.

Площадки для выступлений:

ул. Горького у ТЦ «Эпицентр»; ул. Проф. Баранова, 2б; Ленинский пр. у ТЦ «Плаза»; Центральная площадь; набережная Ветеранов возле ул. Октябрьской, 4а; набережная Ветеранов рядом со школой искусств; ул. Театральная, 30, ТЦ «Европа»; ул. Гаражная возле Северного вокзала;

Администрация может определить дополнительную площадку.

Перед каждым выступлением артисты обязаны обратиться в администрацию города и получить согласие. Документ необходимо иметь при себе во время выступления и предъявлять сотрудникам полиции по требованию.

Нельзя использовать ударные инструменты и аппаратуру, значительно усиливающую звук, и употреблять алкоголь во время выступлений.

Музыканты обязаны соблюдать авторские права и следить за порядком на площадке: после концерта убрать территорию и демонтировать привезённое оборудование.