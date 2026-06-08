Для поддержки энергосистемы в Калининградской области предложили использовать накопители электроэнергии

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В Калининградской области предложили использовать накопители электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на сети. Об этом, ссылаясь на главу «Россетей» Андрея Рюмина, пишет РБК.

«Есть накопители, которые закрывают «узкие» места и решают проблему энергодефицита. <…> А есть другой вариант — те, что устанавливают вместе с возобновляемыми источниками энергии. В случае с ВИЭ (возобновляемые источники энергии — ред.) это единый комплекс, например солнечные панели плюс накопители», — заявил топ-менеджер.

По словам главы «Россетей», такие системы могут понадобиться регионам, где энергосети работают с высокой нагрузкой. Помимо Калининградской области, Рюмин назвал Дагестан, Москву и Санкт-Петербург. Главный проект пока обсуждают для Дальнего Востока: к 2031 году там ожидают нехватку электроэнергии, а мощность накопителей может составить до 250 МВт.

В компании считают, что часть таких проектов можно передавать сетевым организациям без конкурса: для установки накопителей у них уже есть инфраструктура и площадки на подстанциях. Похожую схему сейчас используют на юге России. Запуск запланирован на 1 июля, стоимость удалось снизить с 90 до 70 млрд рублей.