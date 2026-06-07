Летом у библиотеки неокампуса БФУ на Невского появится стеклянный купол (эскизы)

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В Калининграде этим летом планируют установить стеклянный купол над библиотекой неокампуса БФУ им. И. Канта на улице Невского. Сейчас объект готов на 49%, пишут на сайте университета.

Библиотека станет частью Высшей школы философии, истории и социальных наук. Она займёт три этажа: внутри разместят два читальных зала, общественные пространства, цифровые сервисы и открытый книжный фонд.

В бумажном собрании будет 330 тысяч томов. Литературу распределят по четырём тематическим башням, большую часть книг читатели смогут брать с полок самостоятельно. Для выдачи и возврата установят специальные станции — достаточно будет приложить издание к считывающему устройству.

Пользоваться библиотекой смогут студенты, сотрудники вуза, жители и гости Калининградской области. В университете планируют проводить экскурсии небольшими группами и публичные научно-популярные лекции. В комплексе появятся музейные зоны: там покажут издания из Валленродтского собрания, дореволюционные книги в зале русской философии истории и лабораторию оцифровки.