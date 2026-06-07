С начала года в лесах Калининградской области не было ни одного пожара — власти

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С начала года в Калининградской области на землях государственного лесного фонда не произошло ни одного пожара. Об этом, ссылаясь на данные минприроды, пишет пресс-служба регионального правительства.

С января спутники 712 раз фиксировали признаки горения — суммарно более 58 гектаров. Чаще всего рядом с лесами жгли сухую траву. В 36 случаях огонь мог перекинуться на деревья, но его гасили в течение суток после обнаружения.

Особый противопожарный режим в регионе отменили 30 мая. Сейчас риск возгораний оценивают как низкий, но контроль сохраняется: территории патрулируют специалисты, за обстановкой наблюдают камеры и беспилотники.При обнаружении огня можно звонить по номеру «112» или на прямую линию Центра тушения лесных пожаров: 8 (4012) 96-78-76, 93-90-07, 52-93-14.