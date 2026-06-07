В Гурьевской ЦРБ сменился главный врач

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В Гурьевской центральной районной больнице сменился руководитель. Инна Остапчук ушла с должности главного врача из-за переезда, пишет региональный минздрав в своём телеграм-канале в воскресенье, 7 июня.

Исполняющим обязанности руководителя назначили Егора Шульгина, который с сентября 2025-го работал заместителем главврача этой же больницы. На встрече с коллективом министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев поблагодарил Остапчук за работу и представил её преемника.

В 2019 году Шульгин окончил БФУ им. И. Канта по специальности «Лечебное дело», в 2021-м завершил ординатуру по неврологии. В 2022 году прошёл повышение квалификации по организации здравоохранения и общественного здоровья.

Карьеру Егор Шульгин начинал врачом-стажёром во время пандемии коронавируса. В январе 2022 года возглавил отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи №1 Центральной городской клинической больницы Калининграда.