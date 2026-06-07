Калининградские онкологи назвали три ситуации, когда стоит срочно записаться на приём и проверить родинки

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Риск развития рака кожи выше у людей с большим количеством родинок и наследственной предрасположенностью. Об этом в телеграм-канале областного минздрава пишут в воскресенье, 7 июня.

К группе риска врачи относят тех, у кого больше 50 родинок, у близких родственников был рак кожи или в прошлом случались сильные солнечные ожоги, особенно в детстве. Обратиться к дерматологу нужно при любых изменениях: асимметрии, неровных краях, изменении цвета, увеличении, кровоточивости, зуде, шелушении или воспалении.

До 26 июня в Калининградском центре специализированных видов медицинской помощи проходит акция по ранней диагностике рака кожи. С конца мая врачи осмотрели более 500 жителей области и гостей региона. У 11 пациентов выявили подозрение на злокачественные новообразования, их направили на дообследование к онкологам. Ещё троих взяли под особое наблюдение. У части пациентов заметили фотоповреждения — следы длительного воздействия солнца.

Большинство выявленных новообразований оказались безопасными, но сам факт, что они были обнаружены на ранней стадии, — уже большой шаг к предотвращению серьёзных проблем в будущем», — настаивают врачи.

Центр находится в Калининграде на улице Барнаульской, 6. Записаться на приём можно по телефону регистратуры: 8 (4012) 313-185.