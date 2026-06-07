Синоптики скорректировали прогноз на вечер 7 июня: в Калининградской области возможны шквалы и град

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После тёплого дня по региону могут пройти ливни с грозами, шквалистым ветром и градом. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в своём телеграм-канале в воскресенье, 7 июня.

Самый неприятный сценарий ждут во второй половине дня и ближе к вечеру. В Калининграде, а также на западе, юге, в центре и на севере области во время гроз ветер может усиливаться до 15–17 м/с. Местами не исключён град диаметром до 1–2 см.

В зону непогоды попадают Багратионовский, Гвардейский, Черняховский, Полесский, Славский, Неманский, Правдинский, Зеленоградский и Гурьевский районы. На востоке региона тоже возможны сильные дожди с грозами, но опасных явлений там не ожидают.