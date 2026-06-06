Жара до +24: погода в Калининградской области на воскресенье

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В воскресенье, 7 июня, погода в регионе будет переменчивой. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура опустится до +9…+13 градусов, местами возможны туман и дымка. Утром потеплеет до +20…+23 градусов, на Куршской и Балтийской косе — до +19…+21. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные ливни и грозы ближе к полудню.

Днём в регионе предполагается до +22…+24 градусов, у побережья — до +19…+22. Во второй половине дня прогнозируются локальные грозы и ливни. Сначала — на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский районы и Калининград), затем — в центральных, южных и северных районах, а к вечеру осадки дойдут до восточной части региона. После дождей воздух местами остынет до +16…+19.

К вечеру температура снизится до +15…+18 градусов, к полуночи — до +13…+15. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный: ночью и утром слабый, днём и вечером — умеренный, при грозах возможны шквалы до 14–17 м/с. Давление — 762–763 мм рт. ст.