В Зеленоградске завершился третий этап Кубка России по пляжному волейболу

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В Зеленоградске подвели итоги третьего этапа Кубка России по пляжному волейболу. Турнир, проходивший с 3 по 6 июня, обострил борьбу за трофей: следующая остановка — финал Кубка, который пройдёт в Орле 8–11 июля. Об этом сообщается на сайте ВФВ.

Главным событием стала женская сетка, где фаворитками считались хозяйки корта — дуэт калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко, не проигравший ни одного матча в этом сезоне. Однако в финале серия прервалась: их одноклубницы Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова в двух партиях добыли долгожданную первую победу сезона — 22:20, 21:19.

«Наша пара впервые выигрывает домашний этап, поэтому ощущения очень приятные и одновременно волнительные», — сказала Арина Ряжнова.

«Играть с одноклубницами всегда сложно, но мы смогли выложиться на сто процентов», — добавила Елизавета Лудкова.

Тренер «Локомотива» Дмитрий Федотов подчеркнул, что обе пары показали волейбол мирового уровня.

Бронза также разыгрывалась в «железнодорожном» ключе: Анна Савельева и Екатерина Храмцова уступили москвичкам Екатерине Шевцовой и Кристине Филимоновой — 19:21, 21:23.

Женщины. Итоги этапа:

«Локомотив» (Калининград) — Лудкова/Ряжнова; «Локомотив» (Калининград) — Егорова/Лазуренко; «Динамо» (Москва) — Шевцова/Филимонова.

У мужчин интрига была не меньшей: встречались пары, недавно сыгравшие принципиальный финал чемпионата России в Краснодаре. На этот раз Илья Лешуков и Олег Стояновский из «Факела‑Ямал» уверенно взяли реванш у московской связки Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона — 21:17, 21:17.

«Спасибо соперникам за интересные матчи — они хорошо нас замотивировали», — отметил Лешуков.

Тренер «Факела‑Ямал» Вячеслав Нирка добавил, что появление сильного московского дуэта усилило конкуренцию во всём российском пляжном волейболе.

Бронза по итогам мужского турнира отправилась в Беларусь — Пётр Бахнарь и Павел Петрушко уверенно обыграли Мирослава Туровского и Александра Крамаренко — 21:16, 21:13.

Мужчины. Итоги этапа:

«Факел‑Ямал» (Новый Уренгой) — Лешуков/Стояновский; «Динамо» (Москва) — Красильников/Рейнсон; «Минск» (Беларусь) — Бахнарь/Петрушко.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие начальник КЖД Сергей Сапегин, заместитель министра спорта региона Евгений Скачков и генеральный директор ВК «Локомотив» (Калининградская область) Александр Косырьков.