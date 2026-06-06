Малолетние руферы: в Калининграде подростки забрались на крышу заброшенного дома и показывали неприличные жесты (видео)

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Жители улицы Офицерской в Калининграде сообщили о группе подростков, которые забрались на крышу заброшенного дома напротив и начали показывать в окна неприличные жесты. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

По его словам, дети свободно поднялись на крышу и вели себя вызывающе, привлекая внимание жильцов. «Дети залезли на заброшенный дом, показывают людям в окно пальцы. Как их воспитали родители и где полиция? Где собственник!» — возмутился очевидец.

На видео, которое он предоставил, видно, что подростки находятся на высоте без какой‑либо защиты. Местные жители опасаются, что подобные выходки могут закончиться трагедией, и просят разобраться в ситуации.