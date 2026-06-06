Переменная облачность и до +22: погода в Калининградской области 6 июня

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Погода в регионе в субботу, 6 июня, будет переменчивой. Утром и днём синоптики прогнозируют потепление, а к вечеру — похолодание и туман. Информация опубликована в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура в Калининграде и районах поднимется до +17…+19 градусов, на побережье — до +15…+17. Там будет малооблачно, а в континентальной части региона местами возможны кратковременные дожди. Днём ожидается до +19…+21 градуса, местами — до +22, у моря — до +16…+19. Осадки маловероятны, однако во второй половине дня у побережья возможна дымка или туман.

К вечеру температура опустится до +14…+16 градусов, ночью — до +11…+14. В приграничных районах и у моря местами сохранится туман. Ветер ожидается слабый и умеренный, западный с переходом на северо-западный и северный, 2–8 м/с. Давление будет расти — с 761 до 763 мм рт. ст.