Кенгурёнок, который гулял сам по себе: в Калининградском зоопарке мама недоглядела за детёнышем и устроила панику

В Калининградском зоопарке в этом году большое пополнение в семействе кенгуру. Один из малышей спокойно развивался и рос в маминой сумке, пока на той «не сломалась молния» и детёныш не выпал. Что было дальше, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Передние лапы австралийских «аборигенов» не предназначены для того, чтобы брать и запихивать потерявшихся детей обратно. Возвращение в мамин карман — дело лап самого выпадающего.

«От матери тоже мало толку: она может лишь звать его тихими звуками и более — ничего. В домике поднялась паника. В итоге, и соседи, и сама мать в ужасе бежали прочь», — прокомментировали происшествие в зоопарке.

Смотрители вовремя заметили переполох по камерам видеонаблюдения, перекрыли мать и ребёнка от сородичей. После этого малыш благополучно вернулся домой. В учреждении сделали фото, как герой ролика выглядел тогда и, каким стал, благодаря тому что больше не покидал «мамино гнездо».