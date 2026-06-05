18:40

Химия вместо косилки: калининградцев возмутил варварский способ ухода за газонами (фото)

  1. Калининград
Автор:
Химия вместо косилки: калининградцев возмутил варварский способ ухода за газонами (фото) - Новости Калининграда | Фото читателя
Химия вместо косилки: калининградцев возмутил варварский способ ухода за газонами (фото) - Новости Калининграда | Фото читателя
Химия вместо косилки: калининградцев возмутил варварский способ ухода за газонами (фото) - Новости Калининграда | Фото читателя
Фото читателя

Жители нескольких улиц Калининграда обратили внимание, что траву, выходящую за границы газонов, не стригут, а травят при помощи химии. Об этом «Клопс» сообщили горожане из микрорайона Сельма. 

«Не понравилось — побрызгали. Насколько это опасно, мы не знаем, но это выглядит убого, по-нищенски», — рассказывает местная жительница. 

Подобную практику заметили живущие на Челнокова, Маточкина и Гайдара. Калининградцы уверяют, что вскоре трава действительно погибает. 

Использование химических средств может быть опасно для здоровья домашних животных и людей, особенно детей. Об этом «Клопс» сообщил эколог Алексей Костромин. 

«Правильная практика — это механическая уборка или аккуратная стрижка краев газона без применения химии. Если гербициды всё же используются, их применение должно контролироваться специализированными службами с соблюдением санитарных норм и уведомлением жильцов», — считает эксперт.

Местные жители направили обращение в УК и просят пересмотреть способы ухода за зелёными зонами.

Как выбрать качественные удобрения для травы, рассказал калининградский агроном.

3 242
Городская среда