Химия вместо косилки: калининградцев возмутил варварский способ ухода за газонами (фото)

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Жители нескольких улиц Калининграда обратили внимание, что траву, выходящую за границы газонов, не стригут, а травят при помощи химии. Об этом «Клопс» сообщили горожане из микрорайона Сельма.

«Не понравилось — побрызгали. Насколько это опасно, мы не знаем, но это выглядит убого, по-нищенски», — рассказывает местная жительница.

Подобную практику заметили живущие на Челнокова, Маточкина и Гайдара. Калининградцы уверяют, что вскоре трава действительно погибает.

Использование химических средств может быть опасно для здоровья домашних животных и людей, особенно детей. Об этом «Клопс» сообщил эколог Алексей Костромин.

«Правильная практика — это механическая уборка или аккуратная стрижка краев газона без применения химии. Если гербициды всё же используются, их применение должно контролироваться специализированными службами с соблюдением санитарных норм и уведомлением жильцов», — считает эксперт.

Местные жители направили обращение в УК и просят пересмотреть способы ухода за зелёными зонами.