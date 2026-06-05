17:56

Лежал на двойной сплошной: житель Куршской косы спас растерянного Бэмби (фото, видео)

  1. Калининград
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Лежал на двойной сплошной: житель Куршской косы спас растерянного Бэмби (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: Алексей
Лежал на двойной сплошной: житель Куршской косы спас растерянного Бэмби (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: Алексей
Фото: Алексей

На Куршской косе местный житель помог оленёнку, который ночью оказался прямо посреди дороги. Об этом «Клопс» рассказал сам Алексей, встретивший малыша в среду, 3 июля. 

«Ехал ночью из Рыбачьего домой в Лесной потихоньку, медленно, так как много комаров и зверья. На сплошной увидел чудо-зверька: сразу и не понял, кто это. Сделал фото и отнёс его с дороги в лес, а то лежал или ходил растерянно туда-сюда», — рассказал Алексей.

Председатель областного общества охотников Олег Белкин пояснил, что весна и начало лета — время появления потомства у диких животных. В лесах и полях можно встретить косулят, лосят, оленят и зайчат. Они могут выскакивать на дорогу — так что водителям надо быть осторожнее.

В лесах региона — настоящий детский сад. Если вы заметили малыша в высокой траве, отойдите подальше — он не нуждается в помощи. Самки специально оставляют детёнышей в укрытии и уходят кормиться. Те лежат неподвижно и почти не имеют запаха, что помогает им оставаться незаметными для хищников. 

«Если есть сомнения, видны травмы — найдите контакты охотинспектора, лесничества или центра диких животных вашего региона и позвоните, описав ситуацию», — советует Белкин.

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Флора и фауна