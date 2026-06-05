Лежал на двойной сплошной: житель Куршской косы спас растерянного Бэмби (фото, видео)

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На Куршской косе местный житель помог оленёнку, который ночью оказался прямо посреди дороги. Об этом «Клопс» рассказал сам Алексей, встретивший малыша в среду, 3 июля.

«Ехал ночью из Рыбачьего домой в Лесной потихоньку, медленно, так как много комаров и зверья. На сплошной увидел чудо-зверька: сразу и не понял, кто это. Сделал фото и отнёс его с дороги в лес, а то лежал или ходил растерянно туда-сюда», — рассказал Алексей.