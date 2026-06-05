Котошеф, карамель и рейд на Куршской косе: Зеленоградск засветился в трэвел-шоу «Кто куда» (фото)

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В Зеленоградске и на Куршской косе сняли выпуск трэвел-игры «Кто куда». Выпуск покажут на телеканале ТНТ в субботу, 6 июня, в 11:30.

По правилам, ведущие — Лео Канделаки и Анжелика Стубайло — исследуют города России, выполняя задания друг друга. Победитель гонки отправляется ночевать в самый роскошный отель города, а проигравшему предстоит провести ночь в более скромных условиях.

В Зеленоградске Лео прогуляется по Курортному проспекту, где пообщается с местной знаменитостью — котошефом. Некоторые подробности на ТНТ рассказали в релизе.

«У вас здесь, считайте, фан-клуб из кошек, — замечает Лео. — У меня, между прочим, есть кошка, ориентал, одна». Котошеф парирует: «Везёт вам, а у меня 30 кошек и три собаки всего лишь».

Общением с пушистыми дело не ограничится. Лео попробует себя в роли кондитера. После этого он отправится на косу ловить правонарушителей. В это время его соведущая Анжела будет выполнять задания Лео в Элисте.