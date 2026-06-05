В Калининграде заработал амбулаторный центр для пациентов с муковисцидозом

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В консультативной поликлинике Детской областной больницы теперь принимают детей с муковисцидозом — редким наследственным заболеванием, требующим постоянного наблюдения. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Муковисцидоз поражает прежде всего лёгкие и пищеварительную систему, поэтому ранняя диагностика и своевременное лечение важны для качества и продолжительности жизни ребёнка. В новом амбулаторном центре ведут приём пульмонолог и гастроэнтеролог.

Запись к специалистам осуществляется через поликлинику по месту жительства. Для обеспечения безопасности пациентов в консультативной поликлинике оборудован отдельный вход. Приём проходит строго по графику — между визитами проводится обработка помещений.

По всем вопросам можно обращаться в регистратуру по телефону 64‑00‑14.