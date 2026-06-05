«У башни Врангеля — радужные перспективы»: директор Музея янтаря — о развитии исторического объекта

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После реконструкции башня Врангеля станет новым культурным пространством Калининграда. Об этом в пятницу 5 июня, в эфире видеопроекта «Дом Советов» рассказал директор Музея янтаря, исполнительный директор Калининградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Константин Петунин.

«Башня Врангеля — это знаковый объект Калининградской области, — отметил он. — У неё появляются новые перспективы, и они становятся более радужными. Сейчас мы общими усилиями, включая правительство Калининградской области, снова вернули башню в управление [региона].

Она была передана так называемому янтарному кластеру, который должен был способствовать приведению её в порядок. Но что-то не задалось. Как говорится, что-то пошло не так, почти как с крещением пруссов. И теперь договор расторгнут, башня вновь в распоряжении правительства Калининградской области и Музея янтаря».

Как подчеркнул Константин Петунин, в настоящее время прорабатывается идея реконструировать строение и разместить там выставочные пространства Музея янтаря.

«Потому что Музей янтаря является самым посещаемым из музеев, принадлежащих правительству Калининградской области, — сказал директор учреждения. — У нас примерно 350 тысяч уникальных посетителей в год. Но при этом только около тысячи квадратных метров экспозиционных площадей».

Помимо размещения экспозиции музея обсуждаются также планы обустроить в башне Врангеля офисы Российского военно-исторического общества и Союза писателей России, книжный магазин и культурное пространство.

«Проект реконструкции башни Врангеля предполагает в том числе накрытие куполом внутреннего дворика. Он станет всепогодным, там писатели смогут встречаться с публикой, читать свои произведения, историки смогут читать свои лекции, ну и, конечно, будут проводиться различные другие культурно-массовые мероприятия», — рассказал Константин Петунин.

Он сообщил, что для начала процесса реконструкции башни необходимо выполнить ряд условий, в том числе подготовить проетно-сметную документацию, пройти главгосэкспертизу. О сроках же говорить пока рано.

«Сейчас мы полностью очистили башню, она приведена в порядок. И уже даже на данном этапе мы хотим, чтобы она жила культурной жизнью, — сказал директор Музея янтаря. — Собираемся водить туда экскурсии, показывать, в каком виде именно эти башни были в середине XIX века, какая там была кирпичная кладка, какие камины, лестницы и так далее. Ну и организовывать там мероприятия с нашими коллегами из других учреждений культуры области и России».