В центре Калининграда разделили потоки машин и пешеходов: почему это решение вызвало вопросы

С 4 июня на пересечении улиц Генерал-лейтенанта Озерова и Гаражной в Калининграде изменили режим работы светофоров. Теперь автомобильные и пешеходные потоки полностью разделены. Почему это решение выглядит спорным и даже угрожает безопасности, читайте в очередном выпуске «Клопс» популярной рубрики «Авторазбор».
Почему вмешались в работу светофора?
В середине апреля грузовой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. По данным ГАИ, водитель не уступил дорогу и при этом повернул на улицу, где езда грузовиков запрещена. В момент ДТП машина оказалась на встречной полосе. Спустя полтора месяца на перекрёстке изменили организацию движения.
Что изменилось для пешеходов?
Теперь при повороте с Озерова на Гаражную и в обратном направлении для машин горит красный на всё время пешеходной фазы.
Казалось бы, решение простое и правильное: люди могут идти спокойно. Однако если бы это решало проблему, то подобную схему использовали во всём мире. Но этого не происходит.
Время ожидания для пешеходов заметно увеличилось. Сейчас ждать зелёный нужно 91 секунду — примерно на 30 секунд дольше, чем раньше. Если человеку нужно перейти сразу через Озерова и Гаражную, ждать предстоит дважды — фактически около трёх минут. При этом на сам переход отводится всего 14 секунд.
Возникают вопросы и к продолжительности зелёного сигнала. Согласно ГОСТ Р 70716-2023, время для перехода рассчитывается исходя из ширины проезжей части и скорости движения пешехода. По приведённым в документе формулам для пересечения Озерова зелёный сигнал должен гореть не менее 20 секунд, через Гаражную — 16 секунд.
Появилась и дополнительная проблема. Люди, которые успели перейти только одну улицу, но не пересекли вторую, вынуждены скапливаться на небольшом островке в районе пересечения Озерова и Гаражной. В часы пик там уже сейчас становится тесно.
Что изменилось для водителей?
После разделения потоков выросло время ожидания зелёного сигнала и для автомобилистов: со стороны Гаражной — почти до полутора минут; со стороны Озерова — около 40 секунд; со стороны ТЦ «Мега» — около 59 секунд. Для одного из самых загруженных перекрёстков города это означает дополнительные заторы и увеличение времени поездки.
В итоге возникает и обратный эффект: чем дольше ожидание, тем выше вероятность того, что кто-то попытается проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал.
Люди уже начали перебегать дорогу
На второй день после запуска новой схемы некоторые стали переходить проезжую часть вне зебры. Особенно это заметно в районе пересечения Гаражной и Юношеской.
Исследования показывают, что большинство людей готовы спокойно ждать зелёного сигнала не более 30–45 секунд. После минуты ожидания появляется ощущение потери времени, и человек начинает искать возможность пересечь дорогу не по правилам.
Дополнительную роль играют погодные условия. В дождь, ветер или холод субъективно время ожидания воспринимается значительно дольше фактического. А если человек пользуется переходом ежедневно, он быстро привыкает к циклу светофора и начинает заранее искать способы сократить путь.
Бросается в глаза ещё одно нарушение нормативов. В городе нужно обустраивать пешеходные переходы на расстояние не более 300 метров друг от друга: то есть у Юношеской и Гаражной обустроить зебру можно и даже нужно. Сейчас на Гаражной расстояние между переходами достигает 500 метров.
Узкий тротуар и лишние препятствия
На поведение пешеходов влияет и сама организация пространства. После установки ограждений вдоль Гаражной тротуар стал ещё уже. Кроме того, на нём размещены опоры освещения, дорожные знаки, светофоры и другие элементы инфраструктуры. В некоторых местах двум людям проблематично просто разойтись.
Зимой ситуация становится ещё сложнее из-за снега. Иногда на тротуар заезжают и автомобили.
Светофоры продолжают путать водителей
Ещё один спорный момент связан с бело-лунными секциями светофоров. Они должны предупреждать водителей о возможном появлении пешеходов на переходе при повороте. Однако после разделения потоков необходимость таких секций вызывает вопросы, тем более что некоторые автомобилисты давно перестали обращать внимание на эти сигналы.
Во многом это связано с тем, что на ряде перекрёстков города секции продолжают мигать даже тогда, когда для пешеходов горит красный сигнал. В результате водители воспринимают их как визуальный фон, а не как предупреждение.
Можно ли решить проблему иначе?
Для повышения безопасности на этом участке стоило начинать не с изменения светофорных циклов, а с «перепрошивки» пространства самого перекрёстка. На Гаражной возле пересечения с Озерова ширина автодороги достигает 17 метров на трёх полосах движения. При этом часть её фактически не используется.
Во время ремонта улицы в 2024 году это уже было заметно: даже после временного сужения полос здесь свободно разъезжались два грузовых автомобиля, а до разделительной разметки оставалось значительное расстояние.
Широкая дорога провоцирует увеличение скорости. Показательным стало ДТП в сентябре 2024 года, когда автомобиль ночью снёс ограждение на Гаражной и едва не вылетел с дороги возле одного из популярных заведений.
После аварии здесь установили дополнительные ограждения. Правда, от последствий в случае наезда они вряд ли спасут пешеходов.
Возможным решением могла бы стать новая разметка с сужением полос. Это позволило бы снизить скорость транспорта, ограничить проезд большегрузов и одновременно расширить пространство для пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Однако делать этого не будут как минимум три года: нынешний ремонт ещё на гарантиии.
17 апреля переходившую дорогу 82-летнюю пенсионерку сбил грузовик DAF.