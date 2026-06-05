В центре Калининграда разделили потоки машин и пешеходов: почему это решение вызвало вопросы

В середине апреля грузовой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. По данным ГАИ, водитель не уступил дорогу и при этом повернул на улицу, где езда грузовиков запрещена. В момент ДТП машина оказалась на встречной полосе. Спустя полтора месяца на перекрёстке изменили организацию движения.

Теперь при повороте с Озерова на Гаражную и в обратном направлении для машин горит красный на всё время пешеходной фазы.

Казалось бы, решение простое и правильное: люди могут идти спокойно. Однако если бы это решало проблему, то подобную схему использовали во всём мире. Но этого не происходит.

Время ожидания для пешеходов заметно увеличилось. Сейчас ждать зелёный нужно 91 секунду — примерно на 30 секунд дольше, чем раньше. Если человеку нужно перейти сразу через Озерова и Гаражную, ждать предстоит дважды — фактически около трёх минут. При этом на сам переход отводится всего 14 секунд.

Возникают вопросы и к продолжительности зелёного сигнала. Согласно ГОСТ Р 70716-2023, время для перехода рассчитывается исходя из ширины проезжей части и скорости движения пешехода. По приведённым в документе формулам для пересечения Озерова зелёный сигнал должен гореть не менее 20 секунд, через Гаражную — 16 секунд.

Появилась и дополнительная проблема. Люди, которые успели перейти только одну улицу, но не пересекли вторую, вынуждены скапливаться на небольшом островке в районе пересечения Озерова и Гаражной. В часы пик там уже сейчас становится тесно.

Что изменилось для водителей?

После разделения потоков выросло время ожидания зелёного сигнала и для автомобилистов: со стороны Гаражной — почти до полутора минут; со стороны Озерова — около 40 секунд; со стороны ТЦ «Мега» — около 59 секунд. Для одного из самых загруженных перекрёстков города это означает дополнительные заторы и увеличение времени поездки.

В итоге возникает и обратный эффект: чем дольше ожидание, тем выше вероятность того, что кто-то попытается проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал.