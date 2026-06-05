Пенсия отменяется: 63% калининградцев старше 55 лет продолжают работать и штурмуют рынок удалёнки — опрос

Большинство жителей Калининградской области старше 55 лет остаются в профессии и всё чаще рассматривают гибкие форматы занятости. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Авито Работа».
Исследование показало: 63% жителей региона продолжают работать. При этом среди опрошенных 55–64 лет трудятся 70%, а среди 65+ — 39%.
Чаще всего респонденты заняты полный день — так работают 42% участников опроса. Мужчины делают это чаще (45%), чем женщины (36%). Ещё 11% время от времени подрабатывают, 10% заняты неполный день.
При выборе условий труда картина смещается в сторону гибкости:
- полный рабочий день комфортен 33% респондентов;
- гибкий график предпочитают 26%;
- удалённый формат — 15%;
- неполный день — 14%.
Женщины чаще выбирают неполную занятость (21% против 11% у мужчин) и дистанционную работу (18% против 11%). На первом месте при выборе работы у респондентов стабильность и надёжность (47%). Дополнительный доход ценят 39% респондентов, комфортный график — 36%. Для трети важна спокойная атмосфера, для 30% — удобное расположение. Общение, развитие и ощущение собственной значимости тоже играют роль, хотя и реже.
Жители региона старшего возраста всё чаще рассматривают смену сферы:
- 5% уже пробуют себя в новой профессии;
- 18% заинтересованы;
- 31% допускают смену при подходящих условиях.
Интерес к переменам выше в группе 55–64 лет: 17% хотели бы попробовать себя в новой работе, а 35% рассматривают возможность смены сферы (против 11% и 25% среди 65+).
После пенсии жители региона чаще выбирают гибкие форматы:
- подработка — 21%;
- частичная занятость — 21%;
- удалённая работа — 13%.
По специальности планируют продолжать 11% респондентов, 6% хотели бы заняться творчеством, 4% — открыть своё дело.
В Калининградской области к лету резко вырос спрос на работников.