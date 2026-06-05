Пенсия отменяется: 63% калининградцев старше 55 лет продолжают работать и штурмуют рынок удалёнки — опрос

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Большинство жителей Калининградской области старше 55 лет остаются в профессии и всё чаще рассматривают гибкие форматы занятости. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Авито Работа».

Исследование показало: 63% жителей региона продолжают работать. При этом среди опрошенных 55–64 лет трудятся 70%, а среди 65+ — 39%.

Чаще всего респонденты заняты полный день — так работают 42% участников опроса. Мужчины делают это чаще (45%), чем женщины (36%). Ещё 11% время от времени подрабатывают, 10% заняты неполный день.

При выборе условий труда картина смещается в сторону гибкости:

полный рабочий день комфортен 33% респондентов; гибкий график предпочитают 26%; удалённый формат — 15%; неполный день — 14%.

Женщины чаще выбирают неполную занятость (21% против 11% у мужчин) и дистанционную работу (18% против 11%). На первом месте при выборе работы у респондентов стабильность и надёжность (47%). Дополнительный доход ценят 39% респондентов, комфортный график — 36%. Для трети важна спокойная атмосфера, для 30% — удобное расположение. Общение, развитие и ощущение собственной значимости тоже играют роль, хотя и реже.

Жители региона старшего возраста всё чаще рассматривают смену сферы:

5% уже пробуют себя в новой профессии; 18% заинтересованы; 31% допускают смену при подходящих условиях.

Интерес к переменам выше в группе 55–64 лет: 17% хотели бы попробовать себя в новой работе, а 35% рассматривают возможность смены сферы (против 11% и 25% среди 65+).

После пенсии жители региона чаще выбирают гибкие форматы:

подработка — 21%; частичная занятость — 21%; удалённая работа — 13%.

По специальности планируют продолжать 11% респондентов, 6% хотели бы заняться творчеством, 4% — открыть своё дело.