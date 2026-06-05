Ландшафтный дизайн с сюрпризом: в СНТ в Гурьевском районе нашли фонящие радиацией гранитные валуны (фото)

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Хозяин дачного участка в Гурьевском районе приготовил для украшения ландшафта гранитные валуны. Но использовать их придётся с осторожностью — некоторые камни оказались радиоактивными. Об этом рассказал «Клопс» эколог Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад» в пятницу, 5 июня.

В тот день учёный занимался полевыми исследованиями, в частности, замерял радиоактивный фон в дачном посёлке, расположенном неподалёку от лесной опушки. Внезапно приборы показали отклонение.

«Я стал искать, что может быть причиной, — рассказывает Евгений, — и увидел груду валунов. Они были сложены на краю участка рядом с другими стройматериалами. Как оказалось, именно они и фонили».

Интенсивность гамма-излучения некоторых глыб превышала природный фон почти вдвое: она достигала 0,13 – 0,14 мкЗв/час. При этом естественный уровень в посёлке не выходил за рамки обычного для Калининградской области, 0,06 мкЗв/час.

Это не авария, но повод для внимания и более тщательной проверки», — отметил учёный.

По его мнению, в такой ситуации необходимо определить, какой камень излучает радиацию больше других и не использовать его в таких местах, где часто бывают люди. «Например, в двух метрах от беседки точно нельзя, — объяснил он, — а в середине большого участка, где никто не ходит, можно. И ни в коем случае не заносить в дом!»

Хозяина дачи на месте не оказалось, поэтому Евгений оставил свою визитную карточку соседям, но с ним так никто и не связался. А зря: подобный декор может повредить здоровью. Использование подобных материалов внутри помещений повышает риск многократно, предупредил эколог.

«В частности при распаде урана в природных породах в воздух выделяется радон (Rn-222) — радиоактивный и радиотоксичный газ, тяжелее воздуха, не имеющий цвета, запаха и вкуса, — пояснил он. —При распаде радона и торона образуются радиоактивные нуклиды: полоний-216 (Po-216), свинец-210 (Pb-210), висмут-212 (Bi-212, таллий-208 (Tl-208). Они прикрепляются к пылинкам в воздухе и при вдыхании оседают в лёгких, где испускают альфа-частицы — ядра гелия.

Даже одна такая частица может вызвать злокачественное перерождение клетки. По данным ВОЗ, вдыхание радона — вторая причина рака лёгких после курения».

Вообще в Калининградской области такие случаи не редкость. Точной статистики пока нет, в частности, потому учёные и проводят мониторинг.

«Но мы регулярно обнаруживаем стройматериалы, ландшафтные элементы, отдельные декоративные конструкции из природных материалов с повышенным уровнем гамма-излучения, — поделился Евгений. — За последние полтора года таких случаев было шесть».

Откуда взялась радиация

Чаще всего такая ситуация — просто природное явление. В граните, базальте, гнейсах, а также в песчанике содержатся естественные радионуклиды. Это в основном уран (U-238) и торий (Th-232) и продукты их распада.

«В Калининградской области много валунов, которые были принесены ледником из Скандинавии — региона с гранитными массивами, во время последнего оледенения», — объяснил исследователь.

Но может повышенный фон быть и эхом Чернобыльской аварии, следами выпавших тогда радиоактивных осадков. «Мы хотим найти такие места и в дальнейшем их подробнее изучить, — объяснил учёный. — Для этого мы и проводим радиометрию в природных сообществах».

Отметил Евгений Волчев и другую особенность нашего региона: здесь очень широко распространены исторические стройматериалы. А ведь до Второй мировой понятия «радиационный контроль в строительстве» просто не существовало.