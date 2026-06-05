В Калининградской области к лету резко вырос спрос на работников. По данным платформы hh.ru, весной фирмы из региона направили кандидатам намного больше приглашений, чем в зимние месяцы.
По итогам весны в регионе максимальный рост приглашений показали:
- сельское хозяйство — в 1,3 раза (до 2,4 тыс.);
- административный персонал — на 108% (до 37,6 тыс.);
- искусство, развлечения и массмедиа — на 89% (до 3,1 тыс.).
Кроме того, увеличилось количество приглашений в маркетинге, рекламе и PR — на 82% (до 9,5 тыс.), в ИТ — на 71% (до 15,2 тыс.), а также в розничной торговле, логистике, туризме и сфере безопасности.
«Работодатели Калининградской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной. Наиболее высокую динамику показали сельское хозяйство, административный персонал и сфера искусства, развлечений и массмедиа, однако рост числа приглашений на вакансии наблюдался и в других профессиональных областях — от маркетинга и ИТ до транспорта, туризма и розничной торговли», — отметила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.
В Калининградской области реальная зарплата выросла на 5,1% за месяц.