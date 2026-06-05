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В Калининградской области к лету резко вырос спрос на работников. По данным платформы hh.ru, весной фирмы из региона направили кандидатам намного больше приглашений, чем в зимние месяцы.

По итогам весны в регионе максимальный рост приглашений показали:

сельское хозяйство — в 1,3 раза (до 2,4 тыс.);

административный персонал — на 108% (до 37,6 тыс.);

искусство, развлечения и массмедиа — на 89% (до 3,1 тыс.).

Кроме того, увеличилось количество приглашений в маркетинге, рекламе и PR — на 82% (до 9,5 тыс.), в ИТ — на 71% (до 15,2 тыс.), а также в розничной торговле, логистике, туризме и сфере безопасности.

«Работодатели Калининградской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной. Наиболее высокую динамику показали сельское хозяйство, административный персонал и сфера искусства, развлечений и массмедиа, однако рост числа приглашений на вакансии наблюдался и в других профессиональных областях — от маркетинга и ИТ до транспорта, туризма и розничной торговли», — отметила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.