В МЧС предупредили калининградцев о надвигающихся ливнях, грозах и порывистом ветре

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области во второй половине дня 5 июня ожидаются ливневые дожди, гроза и порывы ветра 12-17 м/с. О непогоде предупредили в региональном МЧС.

В течение дня температура воздуха в регионе составит +18…+23°С.

Калининградцам напомнили основные действия при наступлении экстремальных погодных явлений: