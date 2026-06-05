В МЧС предупредили калининградцев о надвигающихся ливнях, грозах и порывистом ветре

В Калининградской области во второй половине дня 5 июня ожидаются ливневые дожди, гроза и порывы ветра 12-17 м/с. О непогоде предупредили в региональном МЧС.
В течение дня температура воздуха в регионе составит +18…+23°С.
Калининградцам напомнили основные действия при наступлении экстремальных погодных явлений:
- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглублённые помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой;
- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой. Не располагаться у стены, рядом с которой растёт высокое дерево;
- не находиться на возвышенностях и открытых незащищённых местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач, не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.