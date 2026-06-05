В Калининградской области за год количество рабочей силы выросло на 1,5%

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в крупных, средних и малых организациях в марте 2026 года составила 279,1 тыс. человек. За год их число увеличилось на 1,5%, сообщает Калининградстат.

В первом квартале 2026 года этот показатель составил 276,8 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднесписочная численность работников выросла на 1,3%.