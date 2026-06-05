В Калининградской области реальная зарплата выросла на 5,1% за месяц

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В Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная за март 2026 года, в крупных, средних и малых организациях составила 82 018,9 рубля. Об этом сообщает Калининградстат.

По данным ведомства, по сравнению с соответствующим месяцем 2025 года заработная плата выросла на 11,1%, по сравнению с февралём 2026 года — на 5,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в марте 2026 года составила 103,8% к уровню марта 2025 года и 105,1% — к уровню февраля 2026 года.

В первом квартале 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в крупных, средних и малых организациях, составила 79 462,7 рубля. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она выросла на 12,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе—марте 2026 года составила 105,1% к соответствующему периоду 2025 года.

Как отмечает статистика, наиболее высокая заработная плата в январе-марте 2026 года сложилась у работников, занятых в деятельности финансовой и страховой — 156 628,6 рубля. Это на 97,1 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области.

Виды деятельности с наиболее высоким уровнем заработной платы относительно среднеобластного значения в первом квартале:

информация и связи — 141,4%;

добыча полезных ископаемых — 137,3%;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 123,1%.

Виды деятельности с наименьшим уровнем заработной платы относительно среднеобластного значения в январе—марте 2026 года: