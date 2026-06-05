Калининградцы купили суши на ужин и обнаружили в них червя (фото)

Семейная пара из Калининграда купила в супермаркете известной сети суши и обнаружила в нём мёртвого червя. Об этом «Клопс» рассказал Владимир (имя изменено), которому пришлось столкнуться с неприятностью.

Владимир вместе с женой посетили продуктовый магазин в среду, 3 июня. Когда супруги вернулись домой и открыли коробку с едой, они обнаружили мёртвого червя.

«Он был сверху, в икре. Мы не стали ковырять дальше и просто выкинули суши», — рассказывает собеседник «Клопс».

Пара пока не обращалась на горячую линию магазина с претензией. В региональном Роспотребнадзоре «Клопс» разъяснили, как действовать покупателям в подобных ситуациях.

Ведомство рекомендует: если вы приобрели продукцию с признаками порчи или нарушения сроков годности, для начала стоит обратиться к администратору торговой точки. Покупатель вправе по своему выбору потребовать замены на товар надлежащего качества либо отказаться от покупки и вернуть деньги.

Можно подать продавцу письменную претензию в двух экземплярах с чётко сформулированными требованиями. Если продавец отказывается удовлетворить их добровольно, следует обращаться в управление Роспотребнадзора.

Сделать это можно письменно по адресу: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д. 5, или онлайн через форму на сайте. В обращении нужно указать адрес магазина, дату покупки и по возможности приложить фотографии. В рамках законодательства управление примет меры реагирования.