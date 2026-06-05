Больше пространства для близких: Tenet приглашает на презентацию семейного кроссовера TENET T4L в Калининграде

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Ссылка «Тенет Центр Автоград Окружная» проведёт большую презентацию с ценными призами. Официальное знакомство калининградцев с новинкой состоится в День России, 12 июня, в живописном парке развлечений и семейного отдыха «Аистово». Гостей ждёт не просто презентация машины, а масштабный «Семейный бизнес-пикник» с интерактивной программой, активностями на свежем воздухе и розыгрышем ценных призов, главным из которых станет фирменный велосипед и внушительный запас топлива. Это одно из главных автомобильных событий нынешнего сезона в Калининградской области. Производитель расширяет линейку популярных машин и представляет удлинённую версию своего практичного городского кроссовера — модель TENET T4L.

Философия новинки — пространство и стиль Главное отличие новой модели Tenet T4L от Tenet T4 — это больше пространства внутри. Кузов стал длиннее почти на 19 см, что позволило сделать салон и багажник ощутимо просторнее. Автомобиль стал выше на 5 см, сохранив прежнюю ширину (1828 мм), что очень удобно для парковки в тесных городских дворах. При этом в новой модели будет комфортно всем членам семьи в долгой поездке к морю. На презентации желающие смогут сесть за руль новинки, чтобы оценить не только силуэт кузова с гармоничными пропорциями и выразительной оптикой, но и салон, который напоминает о признанных стандартах европейского автопрома. Внутри TENET T4L находится «цифровое царство». В салоне расположены два экрана по 10,25 дюйма для приборов и мультимедиа. Чуть ниже находится отдельный 8-дюймовый сенсорный дисплей для управления климат-контролем и очисткой воздуха.

Все удобства водителя В базовый список автомобиля Tenet T4L включены опции, которые обычно встречаются в более дорогих сегментах: стильные 18-дюймовые легкосплавные диски; датчики света и дождя, автоматически управляющие оптикой и стеклоочистителями; качественная аудиосистема с шестью динамиками; беспроводная интеграция со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto; порты USB для зарядки гаджетов как на переднем, так и на заднем ряду сидений. С помощью мобильного приложения (16+) владелец может удаленно контролировать свой автомобиль из любой точки мира: увидеть точное местоположение, следить за уровнем топлива в баке, напряжением аккумулятора и общим пробегом. Прямо со смартфона можно запустить двигатель, настроить комфортную температуру в салоне или разблокировать двери.

Динамика и экономичность Под капотом Tenet T4L установлен проверенный временем и отлично зарекомендовавший себя двигатель. Это 1,5-литровый бензиновый механизм с турбонаддувом, развивающий мощность 147 лошадиных сил. Мотор работает в паре с быстрой и плавной шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Такая связка гарантирует уверенный разгон как на городских улицах, так и при обгонах на трассе, сохраняя при этом скромный расход топлива. Сделано в России Немаловажным преимуществом является место производства кроссовера Tenet. Новинка со всеми технологическими этапами выпускается на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Это гарантирует контроль качества на каждом этапе сборки. Особое внимание производитель уделил подготовке кузова к сложным климатическим условиям, что критически важно для калининградской высокой влажности и морского воздуха. Дно машины обработано эффективными антикоррозийными, надёжными антигравийными и современными шумоизоляционными материалами, а скрытые полости кузова защищены специальным воском ещё на конвейере. Для комфортных поездок в холодное время года кроссовер оснащён «полным зимним пакетом». Он включает в себя дистанционный прогрев, обогрев всех сидений, рулевого колеса, всей площади лобового стекла и форсунок омывателя.

Безопасность на первом месте В новом кроссовере вы будете чувствовать себя спокойно. За безопасность отвечают подушки безопасности и умные системы (ABS и ESC), которые подстрахуют в сложной ситуации. Чтобы не переживать на тесных калининградских парковках, в T4L установлены камера 360° и датчики, чтобы маневрировать стало легче. Позаботились и о маленьких пассажирах: двери блокируются сами во время поездки и не откроются случайно изнутри. А вечером машина даже проводит вас светом фар по опции «Проводи меня домой» (Follow me home) до самого подъезда, чтобы вам не пришлось идти в темноте. Тест-драйв и призы Каждый желающий сможет сесть за руль новинки, пройти тест-драйв по маршруту вокруг парка «Аистово» и получить подробную консультацию специалистов дилерского центра на Окружной. На входе каждый гость получит «Карту участника». Чтобы побороться за призы, нужно будет прогуляться по самым интересным площадкам праздника, выполнить простые весёлые задания и собрать за них специальные штампы. Как только ваша карта заполнится, вы становитесь участником большого розыгрыша. Подарки приготовили серьёзные: Стильный велосипед TENET. Целую тонну бензина! Мы разыграем 1000 литров топлива на специальных картах (будет 10 карт по 50 литров и 25 карт по 20 литров). Подарочные сертификаты на отдых в «Аистово». И ещё много других приятных сюрпризов.