Дожди, грозы и похолодание: прогноз погоды в Калининградской области на 5 июня

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Погода в регионе в пятницу, 5 июня, будет переменчивой. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью прогнозируется от +13 до +16 °C, переменная облачность. Утром температура поднимется до +18…+21 °C, у побережья — до +16…+18 °C, без осадков. Днём в большинстве районов области ожидается +20…+23 °C, на востоке и севере — до +24…+25 °C. На побережье и западе региона будет прохладнее — +16…+19 °C. После 14:00–15:00 местами начнутся дожди и ливни, возможны грозы, особенно в южных, центральных, восточных и северных районах. В Калининграде и на западе после обеда похолодает до +17…+19 °C.

Вечером температура опустится до +13…+15 °C в Калининграде и западной части области и до +15…+17 °C на востоке. Ожидаются периодические дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер ночью и утром южный или юго‑восточный, слабый или умеренный (2–6 м/с). Во второй половине дня в Калининграде, на побережье и западе он сменится на северный или северо‑западный, на востоке останется южным/юго‑восточным (3–9 м/с). При осадках возможны шквалы.