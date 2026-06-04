МегаФон построит сеть в удалённых и туристических локациях Поморья

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Оператор и правительство Архангельской области подписали соглашение о развитии сети в регионе. В этом году МегаФон планирует развернуть телеком-инфраструктуру в малых и труднодоступных населённых пунктах региона, вдоль трассы М8, а также в местах притяжения туристов, включая родину Ломоносова.

Документ закрепили подписями генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

В числе приоритетов нового сотрудничества, рассчитанного до конца 2027 года, — развитие инфраструктуры связи в небольших и удалённых сёлах и деревнях, а также в туристических локациях. Улучшать покрытие сети в таких местах оператор предлагает с помощью микро базовых станций. Дополнительный вектор совместной работы — развитие связи вдоль федеральных автомобильных дорог. В частности, для главной транспортной артерии региона, трассы М8, оператор дополнительно расширит зону LTE-сигнала с помощью запуска более десятка новых телеком-объектов.

Как подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан, сеть оператора в Архангельской области постоянно расширяется и регион остаётся для компании стратегически важной территорией со значительным инвестиционным потенциалом: «Сегодня в Поморье работают более 500 наших базовых станций, которые обеспечивают связью 989 тысяч жителей и более 700 тысяч туристов. Партнёрство с правительством области позволит синхронизировать наши инвестиции с приоритетами региона и сделать качественную связь доступнее, в том числе в отдалённых населённых пунктах».

Соглашение также предусматривает и взаимодействие в сфере информационной безопасности. Совместная работа в этом направлении должна способствовать дальнейшему развитию региональной системы защиты данных и её адаптации к современным вызовам кибербезопасности.

«Архангельская область — обширный, динамично развивающийся регион, потребности которого в современной цифровой инфраструктуре постоянно растут. Мы видим значительный потенциал для совместной работы с компанией "МегаФон" и готовы развивать партнёрство по направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни людей, безопасность, развитие экономики и доступность современных цифровых сервисов», — отметил Александр Цыбульский.