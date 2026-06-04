Курьеры, продавцы, врачи: кого весной искали работодатели в Калининградской области

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Продавцы, менеджеры по продажам и курьеры возглавили рейтинг самых востребованных специалистов в Калининградской области по итогам мая 2026 года. Такие данные привели аналитики hh.ru после изучения шести тысяч актуальных вакансий в регионе.

Больше всего предложений открыли для продавцов‑консультантов и продавцов‑кассиров — свыше 500 вакансий, что составляет 9% от общего числа. Медианная зарплата в этой категории достигла 59,4 тысячи рублей, предложения варьировались от 41,5 до 84,2 тысячи.

На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Для них работодатели открыли более 400 вакансий (8%) с медианной зарплатой 85,4 тысячи рублей и диапазоном от 53,6 до 144,1 тысячи. Замыкают тройку лидеров курьеры: по ним размещено более 300 предложений (6%), а медианная зарплата составила 184 тысячи рублей.

В десятку также вошли специалисты общепита — повара, пекари и кондитеры. В мае для них было доступно более 300 вакансий (6%) с медианной зарплатой 72,9 тысячи рублей. Врачам работодатели предложили свыше 200 вакансий (4%) с медианной зарплатой 94,9 тысячи. Столько же предложений было доступно для водителей и экспедиторов, где медианная зарплата составила 89,7 тысячи.

Для бухгалтеров открыли более 200 вакансий (4%) — медиана 72,8 тысячи рублей. Официантам, барменам и бариста предлагали почти 200 рабочих мест (3%) с медианной зарплатой 60 тысяч. Разнорабочим — столько же, медиана 70 тысяч. Медсёстрам и медбратьям было доступно более 150 вакансий (3%) с медианной зарплатой 55,1 тысячи рублей.