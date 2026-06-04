В Калининграде появилась почти идеальная улица, где учли интересы пешеходов, велосипедистов и водителей (фото)

Полукилометровый участок от улицы Берестяной и Спасателей до Алданской проходит преимущественно вдоль пустыря. С одной стороны строят котельную, с другой расположился новый жилой комплекс для спортсменов. Вскоре здесь появится пожарное депо.

Тихоокеанская стала дублёром Спасателей, только выходит не на Балтийское шоссе, а на Карташева. Первая часть дороги появилась почти два года назад. Теперь же улица выглядит полностью законченной и соединяет несколько других.

Что нового?

На новой части Тихоокеанской появились двухполосная автодорога, тротуары, велодорожка, освещение, а коммуникации убрали под землю. При проектировании применяли современные стандарты городского пространства, рассказала во время выездного совещания глава администрации Елена Дятлова.

«Когда мы проектируем дорогу, мы предусматриваем отдельно коридоры для коммуникаций. Должно быть место для людей, для парковки транспортных средств, разделены пешеходные и велосипедные потоки», — подчеркнула Дятлова.

На Тихоокеанской всего две полосы, поскольку приоритет был отдан пешеходам и пользователям СИМ. По словам Дятловой, подобные стандарты власти будут стараться масштабировать и в других районах.

Пешеходные переходы сделаны по пути движения людей: искать зебру где-то в стороне не придётся. Через проезжую часть проложили и велопереезды: спешиваться не нужно. Остановки общественного транспорта стоят в стороне от тротуара: пассажиры не будут сталкиваться с пешеходами, как например, у рынка на Черняховского.