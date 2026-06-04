В Калининграде появилась почти идеальная улица, где учли интересы пешеходов, велосипедистов и водителей (фото)

В микрорайоне имени Александра Космодемьянского завершили основной этап строительства нового участка Тихоокеанской. Чем примечательна улица, разбирался «Клопс».
Где находится улица?
Полукилометровый участок от улицы Берестяной и Спасателей до Алданской проходит преимущественно вдоль пустыря. С одной стороны строят котельную, с другой расположился новый жилой комплекс для спортсменов. Вскоре здесь появится пожарное депо.
Тихоокеанская стала дублёром Спасателей, только выходит не на Балтийское шоссе, а на Карташева. Первая часть дороги появилась почти два года назад. Теперь же улица выглядит полностью законченной и соединяет несколько других.
Что нового?
На новой части Тихоокеанской появились двухполосная автодорога, тротуары, велодорожка, освещение, а коммуникации убрали под землю. При проектировании применяли современные стандарты городского пространства, рассказала во время выездного совещания глава администрации Елена Дятлова.
«Когда мы проектируем дорогу, мы предусматриваем отдельно коридоры для коммуникаций. Должно быть место для людей, для парковки транспортных средств, разделены пешеходные и велосипедные потоки», — подчеркнула Дятлова.
На Тихоокеанской всего две полосы, поскольку приоритет был отдан пешеходам и пользователям СИМ. По словам Дятловой, подобные стандарты власти будут стараться масштабировать и в других районах.
Пешеходные переходы сделаны по пути движения людей: искать зебру где-то в стороне не придётся. Через проезжую часть проложили и велопереезды: спешиваться не нужно. Остановки общественного транспорта стоят в стороне от тротуара: пассажиры не будут сталкиваться с пешеходами, как например, у рынка на Черняховского.
На пересечениях появились современные клумбы — таких в городе ещё не было.
Ливневую систему, которая уложена на Тихоокеанской, доставили из Санкт-Петербурга. Такое решение было принято из-за особенностей дороги: она идёт под уклоном.
Строительство оказалось непростым. Перед началом работ пришлось переносить линии электропередачи, менять оборудование и прокладывать новые сети. Именно это во многом определило сроки реализации проекта.
Чем недовольны водители
Техническое движение по новой улице уже открыто. У автомобилистов есть первое замечание: на пересечении Тихоокеанской и Спасателей сделали очень неудобную разметку, запретив движение прямо. Теперь водителю автобуса №22 надо изворачиваться, чтобы проехать в нужном направлении.
Власти анонсировали строительство ещё двух выездов из города.