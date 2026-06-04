Дороги не будет, но мост починить можно: власти объяснили, почему к СНТ в Светловском округе нет проезда (обновлено)

Проложить полноценную подъездную дорогу к СНТ «Балтика‑1» по существующему сейчас маршруту невозможно. Но мост, который рухнул под грузовиком, люди готовы починить своими силами. Об этом «Клопс» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области в среду, 3 июня.
«Строительство и эксплуатация объекта капитального строительства (подъездная дорога) на земельном участке, проходящем по территории лесов, <...> не представляется возможным в соответствии с п. 3 части 4 статьи 114 Лесного кодекса РФ», — сказано в письме, полученном в ответ на информационный запрос.
В ведомстве также отметили, что администрации Светловского округа уже предлагали начать процедуру перевода просеки, по которой фактически ездят жители СНТ, из лесного фонда в категорию «иные земли». Заняться обустройством дороги можно было бы только после этого — такой порядок предусмотрен федеральным законом.
А вот участок со сломанным мостом, перекинутым через Калининградский отводной канал, в границы лесного фонда не входит. Мост относится к технологическим объектам ГП КО «Водоканал», уточнили в минприроды.
«[Предприятие] не возражает против обустройства подъезда к СНТ, — заверили в ведомстве, — но работы по укреплению или расширению моста должны быть с ним согласованы».
Руководство СНТ «Балтика‑1», в принципе, готово выполнить ремонт моста своими силами, если администрация предоставит необходимые материалы. Этот вопрос находится на контроле у муниципальных властей, сообщили в минприроды.
Обновлено 05.06.2026
В администрации Светловского округа «Клопс» пояснили, что СНТ «Балтика‑1» было создано самими садоводами ещё в 2002 году, оно зарегистрировано как юридическое лицо, так что вопросы организации подъездных путей должны решаться по инициативе и за счёт его членов.
Подъездная дорога к садоводству изначально возникла на землях лесного фонда — это не муниципальная территория. Из-за этого власти не имеют права строить или ремонтировать дорогу и мост на данном участке. Сам упавший мостик в реестре муниципальной собственности не числится. Поэтому использовать бюджетные средства на его ремонт администрация тоже не может.
В Светловском округе 25 мая под весом грузовика обвалился мостик, перекинутый над довоенной канавой на лесной просеке. Теперь до расположенного неподалёку СНТ приходится добираться в обход.