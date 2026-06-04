Дороги не будет, но мост починить можно: власти объяснили, почему к СНТ в Светловском округе нет проезда (обновлено)

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Проложить полноценную подъездную дорогу к СНТ «Балтика‑1» по существующему сейчас маршруту невозможно. Но мост, который рухнул под грузовиком, люди готовы починить своими силами. Об этом «Клопс» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области в среду, 3 июня.

«Строительство и эксплуатация объекта капитального строительства (подъездная дорога) на земельном участке, проходящем по территории лесов, <...> не представляется возможным в соответствии с п. 3 части 4 статьи 114 Лесного кодекса РФ», — сказано в письме, полученном в ответ на информационный запрос.

В ведомстве также отметили, что администрации Светловского округа уже предлагали начать процедуру перевода просеки, по которой фактически ездят жители СНТ, из лесного фонда в категорию «иные земли». Заняться обустройством дороги можно было бы только после этого — такой порядок предусмотрен федеральным законом.



А вот участок со сломанным мостом, перекинутым через Калининградский отводной канал, в границы лесного фонда не входит. Мост относится к технологическим объектам ГП КО «Водоканал», уточнили в минприроды.

«[Предприятие] не возражает против обустройства подъезда к СНТ, — заверили в ведомстве, — но работы по укреплению или расширению моста должны быть с ним согласованы».



Руководство СНТ «Балтика‑1», в принципе, готово выполнить ремонт моста своими силами, если администрация предоставит необходимые материалы. Этот вопрос находится на контроле у муниципальных властей, сообщили в минприроды.