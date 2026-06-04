Брусчатка кончилась? Дятлова объяснила, почему на некоторых улицах Калининграда вместо неё появился новый гранит (фото)

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В Калининграде при строительстве дороги на Челюскинской в микрорайоне Космодемьянского для оформления разделительных полос на тротуаре вместо брусчатки применили новые гранитные блоки. Причина — исторического камня на все участки уже не хватает, сообщила «Клопс» глава администрации Елена Дятлова.

Речь про полосу, которая отделяет велодорожку от тротуара. Обычно в городе используют для этого именно брусчатку. По словам сити-менеджера, при проектировании новых объектов власти стараются сохранять местную идентичность, однако запасы старинного камня ограничены.

«Брусчатки нам не хватит. Мы же её снимаем и снова используем в городе. Но тут архитектор так видит. Архитектор в городе главный. Сегодня коллеги-дорожники ругаются, но используют все те рекомендации, которые являются обязательными от архитектора», — пояснила Дятлова во время выездного совещания.

Глава администрации отметила, что раньше на многих улицах разделительные полосы и элементы благоустройства оформляли именно камнем. Однако сегодня приоритет отдаётся более практичным решениям.

По словам Дятловой, если продолжать использовать брусчатку повсеместно, то в какой-то момент её запасов просто не останется. Поэтому материал стараются применять там, где он действительно необходим с точки зрения сохранения исторического облика города.

Вместо камня на новых объектах всё чаще используют современные покрытия и озеленение.

Такой подход позволяет одновременно снижать стоимость работ, упрощать содержание улиц и сохранять историческую брусчатку для наиболее значимых городских пространств.