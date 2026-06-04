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«ГорТранс» объяснил, почему новый ЛиАЗ сошёл с маршрута №22 в Калининграде

  1. Калининград
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«ГорТранс» объяснил, почему новый ЛиАЗ сошёл с маршрута №22 в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Новый автобус ЛиАЗ, который в конце мая сошёл с маршрута №22 в Калининграде, отправили в парк из-за технической неисправности. Об этом говорится в ответе АО «Калининград-ГорТранс» на запрос «Клопс». 

«Сход автобуса с линии был осуществлён по технической неисправности», — объяснили на предприятии. 

Перевозчик подчеркнул, что сейчас все обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию новых автобусов лежат на поставщике техники. За этим следят официальные представители производителя в Калининграде. 

Появление на маршруте №22 старенького автобуса МАЗ не связано с нехваткой исправной техники, добавили в «ГорТрансе». МАЗы могут выходить на линию во время проведения регламентных работ или технического обслуживания новых машин. 

«Резерв автобусов среднего класса позволяет закрыть всё количество транспортных средств, установленное контрактом на перевозку пассажиров», — отметили в «ГорТрансе». 

В компании заявили, что все автобусы исправны, а сотрудники предприятия прошли дополнительный инструктаж по работе с новым подвижным составом. У «Калининград-ГорТранса» претензий к новым машинам нет: партия техники соответствует требованиям технического задания.

Читатели сообщали, что вышедший на линию в начале мая автобус сломался во время рейса. По словам пассажиров, водитель пытался устранить неисправность, однако в итоге объявил о сходе с линии и попросил людей покинуть салон. 22-й недавно поменял схему движения.  

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Общественный транспорт