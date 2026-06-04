«ГорТранс» объяснил, почему новый ЛиАЗ сошёл с маршрута №22 в Калининграде

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Новый автобус ЛиАЗ, который в конце мая сошёл с маршрута №22 в Калининграде, отправили в парк из-за технической неисправности. Об этом говорится в ответе АО «Калининград-ГорТранс» на запрос «Клопс».

«Сход автобуса с линии был осуществлён по технической неисправности», — объяснили на предприятии.

Перевозчик подчеркнул, что сейчас все обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию новых автобусов лежат на поставщике техники. За этим следят официальные представители производителя в Калининграде.

Появление на маршруте №22 старенького автобуса МАЗ не связано с нехваткой исправной техники, добавили в «ГорТрансе». МАЗы могут выходить на линию во время проведения регламентных работ или технического обслуживания новых машин.

«Резерв автобусов среднего класса позволяет закрыть всё количество транспортных средств, установленное контрактом на перевозку пассажиров», — отметили в «ГорТрансе».

В компании заявили, что все автобусы исправны, а сотрудники предприятия прошли дополнительный инструктаж по работе с новым подвижным составом. У «Калининград-ГорТранса» претензий к новым машинам нет: партия техники соответствует требованиям технического задания.