Самокатчиков решили воспитывать с детства: в Калининградской области открылись школы безопасного вождения

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В Калининградской области стартовал сезон бесплатных занятий по безопасному управлению электросамокатами. Несколько кикшеринговых компаний объединились, чтобы проводить уроки для детей и взрослых, сообщили «Клопс» представители сервиса.

Первое занятие прошло 1 июня на площади Роза ветров в Зеленоградске. Его участниками стали около 50 человек. Подобные мероприятия запланированы по выходным и в других городах региона, в том числе в Калининграде. Организаторы будут проводить подобные уроки в течение всего сезона.

Инструкторы рассказывают о правилах использования средств индивидуальной мобильности, объясняют основы управления электросамокатами и разбирают самые распространённые ошибки, которые допускают пользователи во время поездок. Например, на пешеходных переходах необходимо спешиваться, запрещено ездить вдвоём на одном самокате, а управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения может повлечь серьёзные последствия.

Отдельный блок посвящён культуре поведения на улицах и взаимодействию с пешеходами. Организаторы подчёркивают, что электросамокаты стали полноценной частью городской транспортной системы, поэтому пользователи должны не только знать правила, но и уважать других участников движения.

На тротуарах самокатчик всегда должен уступать пешеходам, как и на велодорожке, если человек идёт не по своей части. Преимущество у двухколёсных есть только на обособленных велодорожках.

После теоретической части предусмотрена практика. Под руководством инструкторов отрабатываются базовые навыки управления, маневрирования и торможения.