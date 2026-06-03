Сенатору от Калининградской области Александру Ярошуку вручён Орден почёта

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Калининградский сенатор Александр Ярошук в среду, 3 июня, на заседании Совета Федерации был награждён Орденом Почёта за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Александр Ярошук занимает пост в Совете Федерации по решению Калининградской областной Думы от 21 октября 2021 года. Вошёл в состав Комитета по обороне и безопасности.

В рамках деятельности в Комитете участвовал в рассмотрении законопроектов и лично был соавтором принятых законов, касающихся урегулирования вопросов в рамках проведения СВО и направленных на повышение социального статуса военнослужащих и их семей. Были приняты изменения в закон «О ветеранах» по установлению статуса ветерана боевых действий участникам СВО, а также в закон «О гражданской обороне» в части совершенствования координации деятельности органов, осуществляющих управление гражданской обороной. Работал над поправкой об установлении статуса ветеранов боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования.

Был соавтором важного для Калининградской области закона 373-ФЗ, позволившего сохранить условия реализации инвестиционных проектов для резидентов ОЭЗ в янтарном крае, и многое другое.

При непосредственном участии сенатора было разработано, внесено и одобрено несколько сотен законопроектов.