18:34

Водителям приготовиться: на дорогах Калининграда появились камеры нового поколения

  1. Калининград
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Водителям приготовиться: на дорогах Калининграда появились камеры нового поколения - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В Калининграде начали использовать новые комплексы фотовидеофиксации, которые способны выявлять сразу несколько видов нарушений правил дорожного движения. Об этом «Клопс» сообщили в Госавтоинспекции. 

Особенность системы в том, что она может работать из автомобиля. Комплекс устанавливается в служебной машине и способен фиксировать нарушения как во время движения, так и на стоянке.

Оборудование распознаёт:

  1. превышение установленной скорости;
  2. выезд на встречную полосу;
  3. движение «против шерсти» по односторонней дороге;
  4. езду по выделенке для общественного транспорта;
  5. движение по обочине;
  6. пересечение сплошной линии разметки;
  7. проезд по разделительной полосе;
  8. проезд знака «Стоп» без обязательной остановки;
  9. движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам;
  10. нарушения требований к движению грузового транспорта.

Ещё одна особенность новых камер — автоматическое распознавание государственных номеров и определение категории транспортного средства. Система может тут же сверять информацию с базами данных и передавать сведения о нарушениях в режиме реального времени.

Речь идёт о значительном расширении возможностей дорожного контроля. Если раньше большинство водителей опасались камер прежде всего из-за превышения скорости, то теперь поводом для штрафа могут стать и другие нарушения, которые фиксируются не только стационарными фоторадарами. 

За последнее время привлечено к ответственности более 150 калининградских водителей. 

В Калининграде на остановке возле Южного вокзала начались облавы на нелегальных парковщиков.

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