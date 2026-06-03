Водителям приготовиться: на дорогах Калининграда появились камеры нового поколения

В Калининграде начали использовать новые комплексы фотовидеофиксации, которые способны выявлять сразу несколько видов нарушений правил дорожного движения. Об этом «Клопс» сообщили в Госавтоинспекции.
Особенность системы в том, что она может работать из автомобиля. Комплекс устанавливается в служебной машине и способен фиксировать нарушения как во время движения, так и на стоянке.
Оборудование распознаёт:
- превышение установленной скорости;
- выезд на встречную полосу;
- движение «против шерсти» по односторонней дороге;
- езду по выделенке для общественного транспорта;
- движение по обочине;
- пересечение сплошной линии разметки;
- проезд по разделительной полосе;
- проезд знака «Стоп» без обязательной остановки;
- движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам;
- нарушения требований к движению грузового транспорта.
Ещё одна особенность новых камер — автоматическое распознавание государственных номеров и определение категории транспортного средства. Система может тут же сверять информацию с базами данных и передавать сведения о нарушениях в режиме реального времени.
Речь идёт о значительном расширении возможностей дорожного контроля. Если раньше большинство водителей опасались камер прежде всего из-за превышения скорости, то теперь поводом для штрафа могут стать и другие нарушения, которые фиксируются не только стационарными фоторадарами.
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