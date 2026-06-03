Советский проспект могли бы реконструировать за 7–8 месяцев, но нашлась проблема под землёй — эксперт

Реконструкция Советского проспекта в Калининграде могла бы занять всего семь месяцев, если бы речь шла только о дорожных работах. Об этом «Клопс» рассказал руководитель одного из дорожных предприятий города Сергей Григоренко.
По словам специалиста, главная сложность скрыта под землёй. Аналогичная ситуация раньше была и на другой магистрали — улице Карташева.
«Инженерные сети там настолько насыщены, что дорогу можно было бы, образно говоря, за семь-восемь месяцев сделать, но работа с инженерными сетями будет сильно стопорить процесс», — пояснил Григоренко.
Речь идёт о переносе и модернизации большого количества коммуникаций: канализации, газопровода, тепловых сетей, слаботочных линий и других инженерных объектов. Как отметил эксперт, выполнять такие работы должны специализированные организации, у которых есть свои графики.
«Это субподрядчики, от которых мы тоже зависим», — подчеркнул Григоренко. Он добавил, что взаимодействие большого числа компаний вызывает наибольшие сложности для генерального подрядчика, отвечающего за объект в целом.
Документация по реконструкции уже подготовлена и предусматривает улучшение дорожного покрытия, расширение проспекта и модернизацию транспортной инфраструктуры. Работы планируют завершить почти за три года.
Проект с самого начала вызывает дискуссии. Почему простое расширение дороги не улучшит ситуацию на пути к побережью, разбирался «Клопс».