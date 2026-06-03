В Калининграде начали использовать более прочный асфальт для ремонта дорог

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В Калининграде при ремонте дорог стали использовать новые асфальтобетонные смеси с улучшенными характеристиками. Это позволяет дольше эксплуатировать покрытие, сообщил «Клопс» руководитель одного из дорожных предприятий Сергей Григоренко.

По словам специалиста, требования изменились на федеральном уровне. Новые ГОСТы предусматривают использование более прочных материалов и современных технологий производства асфальта. Стандарты стали применять и в Калининграде.

«Появились новые смеси. У них характеристики значительно выше тех смесей, которые были в старом ГОСТе. Но они, конечно, по сути своей и дороже», — отметил представитель отрасли.

В составе новых покрытий увеличена доля качественного щебня, в том числе гранитных пород. Кроме того, изменились методы испытаний материалов перед применением.

«Всё это для того, чтобы качество итогового покрытия было выше», — подчеркнул Григоренко.

По его словам, несмотря на сложную зиму с сильными морозами, в Калининграде удалось избежать серьёзных разрушений дорожной сети. Новые стандарты должны дополнительно повысить долговечность покрытия на городских улицах.