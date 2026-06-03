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На озере в посёлке Романово поймали карася-гиганта (фото)

  1. Калининград
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На озере в посёлке Романово поймали карася-гиганта (фото) - Новости Калининграда | Фото: Максим
Фото: Максим

На озере в посёлке Романово в Зеленоградском округе поймали карася-гиганта: его длина от кончика хвоста до рыла — около 40 сантиметров. Об этом рассказал «Клопс» сам удачливый рыбак Максим.

Рыбину мужчина выловил в последние майские выходные. «Клюнул на кукурузу, — поделился он. — Прикармливал перловой кашей с кукурузой. Ну и, конечно, секретный ингредиент!»

Дома трофей измерили и взвесили: оказалось, что тянет карась на два килограмма. Рыбу Максим изжарил в сметане и съел с удовольствием.

На озере в посёлке Романово поймали карася-гиганта (фото) - Новости Калининграда | Фото: Максим
На озере в посёлке Романово поймали карася-гиганта (фото) - Новости Калининграда | Фото: Максим
Фото: Максим

Для рыбака это не первый улов экстра-класса: в 2023 году ему попался угорь более чем метровой длины.

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