На озере в посёлке Романово поймали карася-гиганта (фото)

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На озере в посёлке Романово в Зеленоградском округе поймали карася-гиганта: его длина от кончика хвоста до рыла — около 40 сантиметров. Об этом рассказал «Клопс» сам удачливый рыбак Максим.

Рыбину мужчина выловил в последние майские выходные. «Клюнул на кукурузу, — поделился он. — Прикармливал перловой кашей с кукурузой. Ну и, конечно, секретный ингредиент!»

Дома трофей измерили и взвесили: оказалось, что тянет карась на два килограмма. Рыбу Максим изжарил в сметане и съел с удовольствием.