Энергетики рассказали, сколько домов в Балтийском округе ещё ждут газ

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В Балтийском городском округе до конца 2026 года газ должны провести ещё в 9 655 домов. Такие данные приводит пресс-служба «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в среду, 3 июня.

К началу лета природным газом обеспечили 2 345 домов: 2 306 многоквартирных и 39 индивидуальных. Всего за год показатель планируют довести до 12 тысяч. В конце мая к сетям присоединили ещё две многоэтажки на проспекте Ленина — новыми абонентами стали жильцы более 200 квартир.

Больше всего новых абонентов сейчас в Балтийске — 2 022. В Приморске их 311, в Дивном топливом обеспечили 12 домов. Первый этап газификации города рассчитан на 258 домов и 7 300 потребителей, для дальнейшего развития сети в округе планируют запустить три новые котельные, пишут специалисты.