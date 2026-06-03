На Забайкальском кинофестивале победил фильм из Вьетнама: читайте в журнале «Калининградская антенна»

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Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

В Чите подвели итоги ХIII Забайкальского международного кинофестиваля. Лучшими актерами стали Никита Ефремов за роль в драме «Цинга» и Лим Кай Тун из сингапурского фильма «Старик и его машина».

В номинации «Лучшая актриса» признана Клэр Фой с фильмом «Я — значит ястреб». Награды за лучшую картину и режиссуру получил Леон Ли из Вьетнама за фильм «Закусочная для соседей». Актёру Сергею Шакурову вручили специальный приз губернатора Забайкальского края.

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