Калининградка попросила губернатора взять под личный контроль обеспечение инсулином детей, страдающих диабетом

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«Обратить личное внимание» на обеспечение диабетиков в Калининградской области инсулином попросила главу региона калининградка Эльмира Е. Об этом она написала в официальном паблике Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте» в среду, 3 июня.

По мнению женщины, проблема вышла за рамки обычного регионального вопроса и требует непосредственного вмешательства губернатора. «Для детей с сахарным диабетом инсулин — это не просто лекарство, а жизненная необходимость», — считает Эльмира.

Она жалуется, что многие родители вынуждены искать препараты по всему региону, обзванивать десятки аптек, обращаться за помощью к знакомым в других городах. Люди ежедневно живут в страхе, что завтра нужного препарата не окажется в наличии.

Что ответил минздрав

Как заверили «Клопс» в областном минздраве, в настоящий момент ситуация достаточно спокойная. Специалисты ведомства провели контрольную закупку в аптеках трёх основных сетей в Калининграде. Инсулин там есть.

При этом в пресс-службе напомнили, что на наличие препаратов в коммерческих аптеках региональный минздрав не влияет. Зато многие из них позволяют сделать заказ онлайн — это должно помочь в поисках.

Льготным категориям граждан инсулин сейчас выдаётся в полном объёме в соответствии с назначениями врачей. Запас лекарств на складе уполномоченной фармацевтической организации составляет от четырёх месяцев до полугода. Заключены контракты, которые обеспечат людей инсулином до конца декабря.

Тем не менее министерство продолжает мониторить ситуацию. Если вы столкнулись с отсутствием и невозможностью приобрести льготный лекарственный препарат — можно обратиться по номеру телефона горячей линии +7 (4012) 994-471.