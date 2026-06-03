Более 6 тысяч человек посетили спортивное мероприятие в Калининграде 30 мая

30 мая стадион «Балтика» стал центром большого городского праздника. Здесь прошёл 13-й «СберПрайм Зелёный марафон».
На мероприятие в этот день пришло более 6000 человек, приняли участие в забегах более 1000 человек. Это абсолютный рекорд за всю историю марафона в Калининграде. Участники могли выбрать дистанцию 4,2 или 10 км, также прошли командные забеги на 1 км среди силовых структур, студентов, партнёров. Для юных спортсменов организовали забеги на 300, 500 и 1000 м.
Пока одни участники преодолевали дистанции, другие соревновались в турнирах по футболу, стритболу, шахматам и настольному теннису, путешествовали по интерактивным локациям, участвовали в AR-квесте, акции по сбору пластиковых крышечек и многом другом.
В этом году организаторы сделали особый акцент на спорт и семейный формат: прошёл товарищеский турнир по футболу между командой Балтийского делового клуба, ветеранами ФК «Балтика», женской командой по футболу «Альфа 09»; детский турнир по футболу; турнир по футболу среди мужчин — 20 команд, турнир среди футбольных мам — 8 команд; турнир по шахматам — 11 команд; турнир по стритболу — 7 команд; турнир по настольному теннису — 19 команд, сдача ГТО для детей.
«СберПрайм Зелёный марафон» — не только спортивное, но и экологическое и благотворительное событие. Участники в Калининграде высадили на стадионе «Балтика» 15 туй перед открытием мероприятия, и это стало ещё одним маленьким вкладом в озеленение города. В год своего 185-летия Сбер за каждый километр, который пробежал человек на марафоне, направляет 185 рублей через благотворительный фонд «Вклад в будущее» на лечение детей в критической жизненной ситуации (онкология, сердечно-сосудистые и другие диагнозы), а также медицинским учреждениям и центрам по всей России на приобретение оборудования и лекарств.
Кроме того, ещё до забега с помощью регистрационных взносов и добровольных пожертвований удалось собрать на развитие образования детей-сирот и детей с особенностями ментального развития 32 млн рублей, и организатор их удвоил.
К марафону подключились ИИ-технологии. Перед забегом в GigaChat добавили функцию помощника, который даёт рекомендации по здоровому образу жизни и помогает составить план подготовки к дистанциям.
Олег Тихомиров, управляющий Калининградским отделением Сбербанка:
«В Калининграде — это по-настоящему семейный и душевный праздник. Я рад видеть, как с каждым годом всё больше людей выбирают бег и активный образ жизни. Для нас было важно объединить спорт, добрые дела и заботу о городе, подарить гостям отличное настроение и эмоции. Вместе с участниками мы сделали вклад в будущее: высадили туи на стадионе "Балтика" и поддержали важные благотворительные проекты. Хочу выразить искреннюю благодарность всем гостям, представителям власти, нашим партнёрам, участникам и спортсменам, которые пришли на мероприятие и помогли его организовать».