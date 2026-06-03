Более 6 тысяч человек посетили спортивное мероприятие в Калининграде 30 мая

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Ссылка 30 мая стадион «Балтика» стал центром большого городского праздника. Здесь прошёл 13-й «СберПрайм Зелёный марафон». На мероприятие в этот день пришло более 6000 человек, приняли участие в забегах более 1000 человек. Это абсолютный рекорд за всю историю марафона в Калининграде. Участники могли выбрать дистанцию 4,2 или 10 км, также прошли командные забеги на 1 км среди силовых структур, студентов, партнёров. Для юных спортсменов организовали забеги на 300, 500 и 1000 м. Пока одни участники преодолевали дистанции, другие соревновались в турнирах по футболу, стритболу, шахматам и настольному теннису, путешествовали по интерактивным локациям, участвовали в AR-квесте, акции по сбору пластиковых крышечек и многом другом.

В этом году организаторы сделали особый акцент на спорт и семейный формат: прошёл товарищеский турнир по футболу между командой Балтийского делового клуба, ветеранами ФК «Балтика», женской командой по футболу «Альфа 09»; детский турнир по футболу; турнир по футболу среди мужчин — 20 команд, турнир среди футбольных мам — 8 команд; турнир по шахматам — 11 команд; турнир по стритболу — 7 команд; турнир по настольному теннису — 19 команд, сдача ГТО для детей. «СберПрайм Зелёный марафон» — не только спортивное, но и экологическое и благотворительное событие. Участники в Калининграде высадили на стадионе «Балтика» 15 туй перед открытием мероприятия, и это стало ещё одним маленьким вкладом в озеленение города. В год своего 185-летия Сбер за каждый километр, который пробежал человек на марафоне, направляет 185 рублей через благотворительный фонд «Вклад в будущее» на лечение детей в критической жизненной ситуации (онкология, сердечно-сосудистые и другие диагнозы), а также медицинским учреждениям и центрам по всей России на приобретение оборудования и лекарств. Кроме того, ещё до забега с помощью регистрационных взносов и добровольных пожертвований удалось собрать на развитие образования детей-сирот и детей с особенностями ментального развития 32 млн рублей, и организатор их удвоил.