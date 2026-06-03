Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, кого хочет видеть рядом с собой Иван Жвакин

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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Глеб Калюжный вернулся из армии. Наталья Водянова беременна шестым ребёнком. Сергей Лазарев спел на последнем звонке в Нижнем Новгороде. Модные пляжные наряды наступившего лета. Выставка к 130-летию Калининградского зоопарка «Ревущий лев, поющий лось» (0+). Вот покушаете — и потеплеет! Капустный стейк; ленивая ачма; гедлибже; мясные гнезда с яичком. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 8 по 14 июня.

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