Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, кого хочет видеть рядом с собой Иван Жвакин

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Глеб Калюжный вернулся из армии.
- Наталья Водянова беременна шестым ребёнком.
- Сергей Лазарев спел на последнем звонке в Нижнем Новгороде.
- Модные пляжные наряды наступившего лета.
- Выставка к 130-летию Калининградского зоопарка «Ревущий лев, поющий лось» (0+).
- Вот покушаете — и потеплеет! Капустный стейк; ленивая ачма; гедлибже; мясные гнезда с яичком.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 8 по 14 июня.
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