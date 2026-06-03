В калининградских клещах впервые обнаружили ДНК восьми бактериальных патогенов — эколог

Как рассказал Евгений Волчев, сейчас завершено создание первой в регионе обсервационной сети, которая охватывает все 22 муниципальных района Калининградской области. Выделено 44 стационарных участка (по два в каждом муниципалитете: лес и луг). В этих местах отслеживали численность и состояние клещей, а также влияние на них деятельности человека, в том числе радиационный фон.

Вместе с коллегами из Новосибирска и Москвы исследователи завершили семилетнюю программу мониторинга в регионе иксодовых клещей. Результаты опубликованы в научном сборнике и были озвучены на симпозиуме по паразитологии.

По результатам исследования в калининградских клещах впервые подтверждено присутствие ДНК восьми бактериальных патогенов — в том числе возбудителей, которые в регионе прежде не регистрировались: Rickettsia helvetica, R. raoultii и Anaplasma phagocytophilum. Все три вызывают инфекции, клинические проявления которых сложно диагностировать.



«Исследования последних лет позволили говорить о том, что клещи в Калининградской области являются переносчиками в том числе возбудителей пятнистой лихорадки — риккетсиозов. Этот факт был научно подтверждён впервые», — рассказывал ранее руководитель проекта Евгений Волчев.



Особую тревогу вызывает распространение клеща Dermacentor reticulatus — он всё чаще встречается в лесах, в том числе вдали от населённых пунктов. Учёные связывают это с антропогенной нагрузкой: чем активнее человек осваивает природные территории, тем дальше расселяется этот вид.

Переносит инфекции, по данным мониторинга, больше трети паразитов. Среди Ixodes ricinus боррелиоз выявлен у 35,6% клещей, риккетсия R. helvetica — у 17,5%. Впервые в регионе подтверждено резервирование клещами Borrelia miyamotoi — возбудителя клещевых возвратных лихорадок. А более чем в 7% случаев один клещ был носителем сразу нескольких видов бактерий.

Патогены высоко распространены на Самбийском полуострове — как раз там, где сосредоточена основная туристическая активность. Туристов в регионе в несколько раз больше, чем местных жителей, — а значит, риски растут. Человек, укушенный в Светлогорске или Зеленоградске, может увезти инфекцию домой — в любую точку страны.

При этом Калининградская область и так входит в список регионов северо-запада с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. В этом году клещи стали активны несколько позже обычного, из-за снежной зимы и затянувшегося периода низких температур. Но толстый слой снега укрыл лесную подстилку и защитил их от вымерзания.

Учёные намерены продолжить мониторинг и расширить его, отметил Евгений Волчев. В планах — включить данные о других переносчиках (комарах, блохах), а также провести анализ того, насколько часто жители области уже контактировали с трансмиссивными патогенами.