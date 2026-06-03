По примеру Летнего озера: калининградцам дали последний шанс выбрать, что благоустроить в первую очередь

В Калининграде до 12 июня продолжается голосование за общественные пространства, которые могут получить федеральное финансирование на благоустройство. Какие территории в игре и кто среди лидеров, обсудили в эфире программы «Горпросвет» во «ВКонтакте» во вторник, 2 июня.
Программа «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.
Представители городской администрации подробно рассказали, почему от активности горожан зависит судьба конкретных скверов, парков и набережных.
За что сейчас голосуют калининградцы
В этом году в список вошли сразу 33 территории. Среди них есть как крупные городские пространства, так и небольшие скверы в жилых районах.
На момент эфира лидерами голосования являются:
- сквер на улице Киевской;
- Старопрегольская набережная;
- парк Ветеранов.
В мэрии считают, что активность калининградцев пока остаётся недостаточной.
«Времени осталось очень мало. Хотелось бы призвать жителей города принять участие в голосовании. Это покажет заинтересованность людей в благоустройстве территорий», — отметил начальник управления благоустройства, озеленения и экологии Андрей Орлов.
Победа в голосовании позволяет привлекать серьёзные федеральные средства. Из общего объёма финансирования только треть — областные или муниципальные деньги.
Что уже удалось сделать
Многие популярные места отдыха в Калининграде появились именно благодаря этой программе. Среди них — территория вокруг озера Летнего. Сегодня здесь прогулочные дорожки, спортивные площадки, велодорожки, места для отдыха и тренировки собак.
По программе также благоустраивали Нижний пруд и обновили улицу Соммера.
Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов привёл ещё один показательный пример — озеро Пеньковое. Эта территория находится далеко от туристических маршрутов и долгое время оставалась неизвестной большинству горожан. Тем не менее местные жители сумели вывести объект в лидеры голосования.
«Это тот самый случай, когда активность горожан сыграла в их пользу», — подчеркнул Анисимов.
Сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация, а реализация разбита на несколько этапов.
Не только центр города
Среди наиболее заметных проектов, которые претендуют на благоустройство, — Старопрегольская набережная. По словам Андрея Анисимова, она станет частью масштабного «Музейного квартала», который должен связать остров Октябрьский, Музей Мирового океана, набережные Преголи и территорию парка Победы в единую прогулочную зону.
Большие надежды власти связывают и с парком Ветеранов на Аллее Смелых. Сейчас это малоизвестная территория, однако в будущем она может стать одной из главных зелёных зон Московского района.
В списке есть и другие места:
- парк Теодора Кроне;
- парк «Тихий» на Гагарина;
- лесопарк на Юбилейной;
- территория вдоль Воздушного ручья;
- парковая зона в микрорайоне Космодемьянского.
Кое-где это обычные заросшие участки. В мэрии уверены, что именно такие территории способны кардинально изменить качество жизни целых районов.
Даже проигравшие получают шанс
В ходе эфира прозвучала важная деталь, о которой многие не знают. Оказывается, даже если парк или сквер не становится победителем голосования, собранные баллы всё равно учитываются администрацией.
«Когда за территорию много голосуют граждан, мы её по внутреннему рейтингу тоже передвигаем вперёд», — рассказал Андрей Анисимов.
Это означает, что объект может попасть в другие городские программы благоустройства. Фактически сама программа становится своеобразной картой запросов горожан.
Как проголосовать
Сделать выбор можно до 12 июня на портале госуслуг. Кроме того, в крупных торговых центрах работают волонтёры, которые объясняют, как пройти процедуру буквально за несколько секунд.
Принять участие могут все жители старше 14 лет. В администрации надеются, что Калининград сможет подняться в общероссийском рейтинге активности. Сейчас областной центр уступает некоторым муниципалитетам региона.
«Калининградцев это тоже должно зацепить. Они должны активизироваться, проголосовать, догнать, перегнать и победить», — заявил Андрей Орлов.
Быстрее всего поделиться своим мнением можно через портал госуслуг.