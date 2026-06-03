По примеру Летнего озера: калининградцам дали последний шанс выбрать, что благоустроить в первую очередь

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В Калининграде до 12 июня продолжается голосование за общественные пространства, которые могут получить федеральное финансирование на благоустройство. Какие территории в игре и кто среди лидеров, обсудили в эфире программы «Горпросвет» во «ВКонтакте» во вторник, 2 июня.

Программа «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

Представители городской администрации подробно рассказали, почему от активности горожан зависит судьба конкретных скверов, парков и набережных.

За что сейчас голосуют калининградцы

В этом году в список вошли сразу 33 территории. Среди них есть как крупные городские пространства, так и небольшие скверы в жилых районах.

На момент эфира лидерами голосования являются:

сквер на улице Киевской; Старопрегольская набережная; парк Ветеранов.

В мэрии считают, что активность калининградцев пока остаётся недостаточной.

«Времени осталось очень мало. Хотелось бы призвать жителей города принять участие в голосовании. Это покажет заинтересованность людей в благоустройстве территорий», — отметил начальник управления благоустройства, озеленения и экологии Андрей Орлов.