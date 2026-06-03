Ещё одна квартира осталась без потолка: СКР заинтересовался историей с аварийным домом в Советске

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Центральный аппарат Следственного комитета России затребовал доклад после публикаций в СМИ о нарушении жилищных прав жителей аварийного дома в Советске. Об этом сообщили в региональном управлении СКР в среду, 3 июня.

«В городе Советске продолжает разрушаться аварийный жилой дом и в одной из квартир произошло очередное обрушение потолка. Сообщается о необоснованном продлении срока расселения жильцов и ненадлежащем состоянии маневренного фонда», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Проверяются действия ответственных должностных лиц. Председатель СК России поручил руководителю областного управления Дмитрию Канонерову представить развернутый доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.